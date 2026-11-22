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Auteur: Babacar SENE

Football : la CAF annonce la création d'une nouvelle compétition

La Confédération africaine de football (CAF) va étoffer son calendrier avec une nouvelle compétition réservée aux jeunes joueuses. La première édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine U17 est programmée en 2028.

Le football féminin africain va franchir une nouvelle étape dans son développement en Afrique. La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé la création de la Coupe d’Afrique des nations féminine U17, une compétition destinée aux joueuses de moins de 17 ans.

L’annonce a été faite ce samedi à Abuja, au Nigeria, lors de la 48e Assemblée générale ordinaire de l’instance continentale. À cette occasion, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a révélé que le Comité exécutif avait validé la mise en place de ce nouveau tournoi.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la CAF de renforcer les structures de formation et de compétition pour les jeunes talents féminins, en leur offrant un rendez-vous continental dédié. Elle permettra également de mieux préparer les sélections africaines aux échéances internationales, notamment à la Coupe du monde féminine U17.

La nouvelle compétition pourrait aussi servir de tournoi qualificatif pour le Mondial de la catégorie. Toutefois, la CAF n’a pas encore dévoilé les modalités officielles de qualification pour la compétition mondiale.

Jusqu’ici, les sélections africaines disputaient les qualifications pour la Coupe du monde féminine U17 à travers trois tours à élimination directe, organisés en matchs aller-retour. Les quatre équipes victorieuses du dernier tour décrochaient leur billet pour la phase finale.

Lors de la dernière édition du Mondial féminin U17, disputée au Maroc du 17 octobre au 7 novembre, l’Afrique avait exceptionnellement été représentée par cinq nations : le Ghana, le Kenya, le Nigeria, la Zambie et le Maroc, pays hôte.

Pour accueillir la première édition de cette nouvelle CAN féminine U17, la CAF a également lancé un appel à candidatures auprès des pays intéressés. Les fédérations disposent de trois semaines pour soumettre leurs dossiers afin de désigner le premier pays organisateur de ce rendez-vous continental.

La compétition inaugurale est prévue en mars-avril 2028, tandis que les éliminatoires devraient démarrer dès avril 2027.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La CAF a officialisé la création de la Coupe d'Afrique des nations féminine U17, annoncée à Abuja lors de la 48e Assemblée générale ordinaire. - La première édition est prévue en mars-avril 2028, avec des éliminatoires devant démarrer dès avril 2027. - La CAF a lancé un appel à candidatures, les fédérations disposant de trois semaines pour soumettre leurs dossiers.