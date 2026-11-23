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Auteur: Harouna NEYA

il y a 1 heure

Football : le Ghana sacré champion du monde de football pour amputés 2026

Le Ghana a remporté la Coupe du monde de football pour amputés 2026 en s’imposant 1-0 face au Maroc en finale, dimanche, au Mexique.

La Türkiye a décroché la troisième place après sa victoire contre le Brésil lors du match de classement.

Organisée tous les quatre ans, cette compétition voit ainsi un deuxième pays africain inscrire son nom au palmarès, après le sacre de l’Angola en 2018.