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Auteur: Babacar SENE

Football : Petit Sory, légende du Hafia FC et de la sélection guinéenne, s’éteint à 81 ans

Le football guinéen est en deuil. Ibrahima Sory Keïta, plus connu sous le surnom de « Petit Sory », est décédé ce samedi 21 novembre 2026 à Conakry, à l’âge de 81 ans, après une longue maladie. Ancien attaquant du mythique de Hafia FC et figure incontournable de l’âge d’or du football guinéen, il laisse derrière lui un héritage immense.

Petit Sory a consacré l’essentiel de sa carrière au Hafia FC, club qu’il a rejoint en 1965 et avec lequel il a évolué jusqu’en 1981. Au sein de cette formation légendaire, il a contribué aux grandes conquêtes africaines du club, notamment à ses trois sacres en Coupe d’Afrique des clubs champions, devenue aujourd’hui la Ligue des champions de la CAF.

Redoutable attaquant, Ibrahima Sory Keïta a également marqué de son empreinte l’équipe nationale guinéenne. Sous les couleurs du Syli national, qu’il a défendues entre 1967 et 1977, il a comptabilisé 36 sélections officielles pour 12 buts, participant activement aux heures glorieuses du football guinéen.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ibrahima Sory Keïta, dit « Petit Sory », est décédé le samedi 21 novembre 2026 à Conakry à l'âge de 81 ans après une longue maladie. - Il a évolué au Hafia FC de 1965 à 1981 et contribué à ses trois sacres en Coupe d'Afrique des clubs champions. - Avec le Syli national entre 1967 et 1977, il a comptabilisé 36 sélections officielles pour 12 buts.