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Auteur: Harouna NEYA

il y a 1 heure

Football : Raheem Sterling pourrait écoper de 12 mois de prison avec sursis

Raheem Sterling aurait été condamné par la justice anglaise à 12 mois de prison avec sursis sur une période de 18 mois.

Il ne serait pas incarcéré dans l’immédiat, mais resterait sous la menace d’une peine de prison en cas de nouvelle infraction durant cette période.

L’affaire porterait sur plusieurs faits reconnus par le joueur, notamment la conduite dangereuse sur des routes britanniques, la possession illégale de protoxyde d’azote et le refus de fournir un échantillon lors d’un contrôle.