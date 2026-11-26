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Auteur: Babacar SENE

France : « Développer le sport en Afrique, ça fait très colon » : Assou-Ekotto charge encore Mbappé

Huit ans après leur première confrontation médiatique, Benoît Assou-Ekotto n’a toujours pas digéré les déclarations de Kylian Mbappé sur le développement du sport en Afrique. L’ancien international camerounais reproche à la star française une communication qu’il juge maladroite, voire teintée d’une posture paternaliste.

La polémique remonte à 2018. À l’issue d’un déjeuner organisé à l’Élysée, Kylian Mbappé avait évoqué son ambition de contribuer au développement du sport sur le continent africain. Des propos qui n’avaient pas été du goût de Benoît Assou-Ekotto.

À l’époque, les deux hommes s’étaient vivement opposés sur les réseaux sociaux, l’attaquant français d’origine camerounaise ayant notamment rappelé à son aîné son altercation avec Benjamin Moukandjo lors de la Coupe du monde 2014.

Invité de l’émission "YouTube Lockin", l’ancien défenseur de Tottenham est revenu sur cet épisode et maintient ses critiques. Selon lui, la manière dont Mbappé avait présenté ses ambitions en faveur de l’Afrique était inappropriée.

« Sa communication n’est pas bonne dans le sens où il était à l’Élysée, il a dit : “Développer le sport en Afrique”. Ça fait très colon », a-t-il déclaré. Assou-Ekotto estime notamment que le capitaine des Bleus ne disposait pas d’une connaissance suffisante du continent pour tenir un tel discours. « Tu as été quatre fois en Afrique, tu as été une fois au Cameroun. Et tu viens dire : “Oui, je vais développer le sport en Afrique.” C’est ça que je n’ai pas aimé », a-t-il ajouté.

Assou-Ekotto plaide pour plus de discrétion

Même si Kylian Mbappé soutient financièrement plusieurs initiatives caritatives en Afrique à travers sa fondation, l’ancien international camerounais considère que le joueur du Real Madrid devrait communiquer autrement sur ses engagements.

Pour Assou-Ekotto, les actions solidaires gagnent en valeur lorsqu’elles sont menées sans nécessairement être mises en avant publiquement. « Si tu n’en parles pas et qu’on le découvre, tu en ressortiras grandi x100 », a-t-il lancé.

L’ancien latéral gauche a conclu avec une pointe d’ironie, visant directement les ambitions affichées par l'attaquant français : « Je vais développer le pays, bla bla bla... Merci grand frère, on t’attendait ! »

Des propos qui ravivent une ancienne controverse entre les deux hommes et remettent sur la table le débat autour de la communication des personnalités sportives engagées dans des projets de développement en Afrique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Benoît Assou-Ekotto critique la déclaration de Kylian Mbappé à l'Élysée sur le développement du sport en Afrique, qu'il juge « très colon ». - Il reproche à Mbappé de ne pas assez connaître le continent, citant quatre séjours en Afrique dont un au Cameroun. - Assou-Ekotto estime que Mbappé devrait communiquer avec plus de discrétion sur ses engagements caritatifs en Afrique.