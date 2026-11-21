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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Gris Bordeaux répond à Diop 2 : « Dès que l’arbitre siffle, tu vas fuir »

Après le défi lancé par Diop 2, Gris Bordeaux n'a pas tardé à apporter sa réplique. Le jeune lutteur avait annoncé son intention d'attaquer le troisième Tigre de Fass, de se bagarrer avec lui avant de le terrasser. Se présentant comme plus jeune et plus fort que son adversaire, Diop 2 entend imposer son rythme dans l'enceinte.

​Mais Gris Bordeaux ne semble nullement impressionné par ces déclarations. Le troisième Tigre de Fass rappelle que ses précédents adversaires ont souvent tenu le même discours avant leurs confrontations. Il se montre même convaincu que Diop 2 changera d'attitude une fois dans l'enceinte.

​« Mako meun, mako eupe dolé. Man bandit guèw la », a-t-il lancé avec provocation. En clair, Gris Bordeaux affirme qu'il est capable de prendre le dessus sur son adversaire, quitte à le pousser à prendre la fuite dès que l'arbitre donnera le coup d'envoi. « Dès que l'arbitre siffle, tu vas prendre la fuite », a-t-il affirmé.

​Le face-à-face verbal entre les deux lutteurs est ainsi lancé, en attendant leur explication dans l'enceinte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Diop 2 avait annoncé son intention d'attaquer et de terrasser Gris Bordeaux, se présentant comme plus jeune et plus fort. - Gris Bordeaux rappelle que ses précédents adversaires ont souvent tenu le même discours avant leurs confrontations. - Gris Bordeaux affirme que Diop 2 prendra la fuite dès que l'arbitre sifflera.