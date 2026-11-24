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Auteur: Mouhamed CAMARA

« Il m'a montré que j'étais encore un enfant » : Wesley Fofana raconte le cauchemar de jouer contre Sadio Mané

​Le défenseur de Chelsea se rappelle encore bien de la star sénégalaise qui a fait les beaux jours de Liverpool entre 2016 et 2022. Un véritable cauchemar pour lui, raconte-t-il lors d'un entretien avec le streamer Zack Nani.

​« Le pire que j’ai affronté en Premier League, c’est Sadio Mané. Un cauchemar, le Sadio », se rappelle Wesley Fofana, qui a croisé la route de l'international sénégalais à plusieurs reprises après sa signature à Leicester.

​Aujourd'hui à Chelsea, Fofana a expérimenté l'imprévisibilité, l'explosivité et l'intelligence de jeu de Sadio Mané. « Tu le colles, tu le colles, il te laisse te coller parce qu’il va s’enrouler autour de toi. Toi, tu te dis : "Ah, je vais le coller, il va pas tourner." Lui, il sait, il anticipe ce que toi, tu vas faire (...) Il est relou. Il est chiant. En fait, il m’a montré que j'étais encore un enfant. Il m'avait fait beaucoup de mal », confesse le footballeur français.

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​L'un des meilleurs défenseurs du championnat lors de son passage à Leicester, Fofana a vu sa progression ralentie par de graves blessures. Transféré à Chelsea en 2022, il a retrouvé un bon niveau, malgré des pépins physiques persistants.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Wesley Fofana affirme que Sadio Mané est le pire adversaire qu'il a affronté en Premier League, le qualifiant de « cauchemar ». - Fofana explique que Mané anticipe les mouvements du défenseur et s'enroule autour de lui, ajoutant qu'il lui « a montré qu'[il] étai[t] encore un enfant ». - Fofana a croisé Mané à plusieurs reprises après sa signature à Leicester, avant son transfert à Chelsea en 2022.