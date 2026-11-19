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Auteur: Babacar SENE

interdiction de recrutement: bonne nouvelle pour le Jaraaf

L’ASC Jaraaf peut désormais envisager le recrutement de nouveaux joueurs. La FIFA a officiellement mis fin à la sanction qui empêchait le club dakarois d’enregistrer de nouvelles recrues.

La nouvelle a été confirmée ce mercredi par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Dans une note adressée aux parties concernées, l’instance fédérale informe que la FIFA a levé la mesure d’interdiction visant le club de la Médina.

Cette décision fait suite à la clôture de la procédure d’accréditation, auprès de la FIFA Clearing House, du paiement de l’amende infligée à la formation sénégalaise. Une régularisation qui permet ainsi au Jaraaf de retrouver sa liberté sur le marché des transferts.

La FSF a, dans la foulée, invité les services compétents à prendre les dispositions nécessaires pour permettre au club d’enregistrer de nouveaux joueurs, conformément aux règlements en vigueur.

Cette levée de sanction intervient dans un contexte sportif plutôt favorable pour le Jaraaf du président Cheikh Ahmed Tidiane Seck . Après cinq journées de championnat, le club de la Medina occupe la deuxième place de la Ligue 1 avec 11 points à deux longueurs de son rival de la capitale L’US Gorée.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La FIFA a levé l’interdiction de recrutement visant l’ASC Jaraaf, selon une confirmation de la Fédération sénégalaise de football. - Cette décision fait suite à la clôture de la procédure d’accréditation, auprès de la FIFA Clearing House, du paiement de l’amende infligée au club. - La FSF a invité les services compétents à prendre les dispositions nécessaires pour permettre au club d’enregistrer de nouveaux joueurs.