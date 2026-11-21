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Auteur: Senewebnews-RP

Ismaïla Sarr : «Je me concentre sur…»

Ismaïla Sarr a tourné la page de son transfert manqué à Liverpool. L’attaquant sénégalais reconnaît que l’intérêt des Reds était une belle opportunité. Mais il reste pleinement engagé avec Crystal Palace. « Liverpool est l’un des plus grands clubs du football mondial et, lorsqu’un club de cette envergure s’intéresse à vous, on prend forcément cela au sérieux », confie-t-il à BBC Sport, repris par Walfadjri.

Pour le joueur de 28 ans, cet épisode appartient désormais au passé. « Aujourd’hui, ce chapitre est clos. J’ai toujours pensé qu’on ne peut pas avancer en regardant constamment dans le rétroviseur. Je suis un joueur de Crystal Palace, je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et je me concentre désormais sur mon retour sur le terrain pour aider l’équipe », affirme le candidat au Ballon d’Or africain 2026.

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Crystal Palace traverse une période difficile en Premier League. Après dix journées, les Eagles occupent la dernière place du classement avec seulement sept points, pour deux victoires, un nul et sept défaites. Le club a également encaissé 24 buts. L’arrivée de Thomas Frank représente donc un nouvel espoir pour l’équipe. « L’arrivée de Thomas Frank est l’occasion d’un nouveau départ, d’une énergie nouvelle et d’une approche différente », souligne Sarr.

Malgré les difficultés, l'ailier des Lions croit au potentiel de son équipe. « Nous avons de bons joueurs, un groupe solide et la capacité de redresser la situation. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ismaïla Sarr affirme que l'intérêt de Liverpool était une belle opportunité mais que ce chapitre est désormais clos. - Il se dit fier de Crystal Palace et concentré sur son retour sur le terrain pour aider l'équipe. - Crystal Palace est dernier de Premier League avec sept points après dix journées, et Sarr voit en l'arrivée de Thomas Frank un nouveau départ.