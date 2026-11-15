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Auteur: BABACAR SENE

Italie : À 46 ans, Ronaldinho fait son retour sur les terrains en championnat !

Plus d'une décennie après sa dernière apparition en compétition officielle, Ronaldinho a renoué avec le football professionnel. À 46 ans, l'ancien international brésilien a disputé 45 minutes sous les couleurs du Ravenne FC, ce dimanche, lors de la victoire face à Forli (2-0) en Serie C italienne (3e division).

Le public a eu droit à un moment particulier ce dimanche. Numéro 10 dans le dos, Ronaldinho a retrouvé l'ambiance des matchs officiels, près de onze ans après sa dernière apparition en compétition. Son ultime rencontre remontait à septembre 2015, lorsqu'il évoluait à Fluminense, face à Goiás (2-0). Il a ainsi fallu attendre 4 068 jours pour revoir le Ballon d'Or 2005 fouler une pelouse en championnat.

Cette présence inattendue s'explique par les liens étroits entre le Brésilien et le Ravenne FC. Grand admirateur de l'ancien joueur du FC Barcelone, le président du club, Ignazio Cipriani, a contribué à rendre possible cette opération. Après avoir obtenu une licence avec la formation italienne l'été dernier, Ronaldinho est également devenu actionnaire, ambassadeur et partenaire commercial de l'équipe. Une collaboration destinée notamment à renforcer la notoriété du club au-delà des frontières italiennes.

Sur le terrain, l'ancien maître à jouer du PSG et du Barça n'a pas cherché à forcer son talent. Positionné sur le côté gauche, il a participé à la construction de la première réalisation de Ravenne en délivrant l'avant-dernière passe. En 45 minutes, il a touché 28 ballons, en a perdu sept et remporté un duel sur deux, sans tenter de dribble. À sa sortie à la pause, il a été chaleureusement applaudi par les spectateurs.

Visiblement heureux de retrouver les sensations du football, Ronaldinho n'a pas caché son émotion au micro de Sky Italia. « Ces 45 minutes sont passées trop vite. Avec le foot, ça a toujours été comme ça pour moi », a-t-il confié.

L'expérience pourrait d'ailleurs se prolonger. Si l'accord initial prévoyait au moins une apparition officielle, le Brésilien n'écarte pas l'idée de revenir sur les terrains. « Je ne sais pas encore. Je n'exclus pas de revenir, ça dépend du président. S'il m'appelle, je reviens. Jouer me rend heureux. Retrouver ces moments dans le vestiaire, revivre tout ça, c'est magnifique. Le foot, c'est ce que j'ai eu de plus beau dans ma vie », a-t-il déclaré.

Au-delà de ces retrouvailles avec le ballon, Ronaldinho nourrit une ambition symbolique : inscrire le 300e et dernier but de sa carrière. Ce dimanche, il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Mais avec cette première apparition réussie, le champion du monde 2002 semble prêt à prolonger le plaisir.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ronaldinho, 46 ans, a joué 45 minutes avec Ravenne FC lors de la victoire 2-0 contre Forli en Serie C italienne. - Il a délivré l'avant-dernière passe sur le premier but et a été applaudi à sa sortie à la pause. - Il n'exclut pas de revenir jouer et ambitionne d'inscrire le 300e et dernier but de sa carrière.