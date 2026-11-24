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Auteur: RMC Sport

"J'ai assisté à de la corruption en direct": le coup de gueule de Dugarry sur les méthodes d'Infantino

Christophe Dugarry, ancien international français et consultant pour RMC Sport, a déploré la standing ovation offerte par le président de la Confédération africaine à Gianni Infantino après la promesse du dirigeant de la FIFA de retombées généreuses pour les fédérations.

Gianni Infantino n'a pas assisté innocemment à la 48e assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF) ce samedi. En campagne pour un nouveau mandat de président de la Fifa, le très décrié patron du football mondial a promis un versement de 25 millions de dollars (22,85 millions d'euros) pour chacune des 54 Fédérations africaines. Cela a ainsi poussé Patrice Motsepe, président de la CAF, à faire lever le public pour réserver une standing ovation pour le dirigeant helvético-italo-libanais. Une manœuvre qui écœure Christophe Dugarry.

"Il nous envoie ça en pleine figure sans se cacher"

"J'ai assisté à de la corruption en direct", s'est emporté l'ancien international français dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce lundi. "Le président de la CAF qui a fait lever tous les présidents de Fédération pour applaudir Infantino parce que celui-ci a décidé de donner 25 millions par Fédération... Il y a 54 fédérations en Afrique, donc il a libéré plus d'un milliard d'euros (1,350 milliard de dollars, 1,234 milliard d'euros) d'un coup de baguette magique pour l'Afrique. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas besoin, tant mieux pour eux. Mais comment voulez-vous prendre ça au sérieux? C'est une honte, un scandale aux yeux de tous. On nous prend pour des cons."

Le champion du monde 1998 déplore ce soutien unanime décrété par le responsable de la CAF contre la promesse de ces juteuses rétributions. "Après, l'Afrique et la Confédération africaine de football (CAF) s'étonnent qu'on ne les prenne pas au sérieux", ajoute-t-il. "Mais quand tu as ce genre d'attitude, quand le président de la CAF dit qu'il (Infantino) a le soutien des 54 fédérations, c'est quoi cette histoire? Les fédérations n'ont pas le droit de décider par elles-mêmes? Il les oblige à se lever, dans de la corruption en direct. C'est dégueulasse, je trouve ça inadmissible."

"Il a rincé tout le monde", estime Éric Di Meco

Si la manœuvre n'est pas nouvelle, elle étonne toutefois "Duga". "Mais oui, c'est fait sans aucune discrétion, c'est devenu encore pire", explique-t-il. "Après ce qu'il s'est passé avec Donald Trump qui change les décisions d'arbitre, là, il y a la CAF avec de la corruption comme ça... Il nous envoie ça en pleine figure sans se cacher."

Étalement interrogé sur le sujet, Éric Di Meco ne se montre pas surpris et estime qu'une seule carte pourrait empêcher Infantino d'être réélu. "On ne découvre pas", estime l'ancien défenseur marseillais. "J'ai juste un espoir, c'est avec cet élu démocrate (américain) qui enquête sur Gianni Infantino et des impôts payés par la Fifa. Le seul espoir pour Philippe Diallo et Kohzo Tashima (les deux autres candidats, NDLR), c'est de passer comme ça. Sinon, personne ne passera puisqu'il a rincé tout le monde. Ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier."

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Christophe Dugarry a dénoncé sur RMC une « corruption en direct » après la standing ovation offerte à Gianni Infantino à l'assemblée générale de la CAF. - Infantino, en campagne pour un nouveau mandat, a promis 25 millions de dollars à chacune des 54 fédérations africaines, poussant Patrice Motsepe à faire lever le public. - Éric Di Meco estime que seul un élu démocrate américain enquêtant sur Infantino pourrait empêcher sa réélection, face à Philippe Diallo et Kohzo Tashima.