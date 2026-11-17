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Auteur: Bernardin PATINVOH

« J’ai envie qu’il saute… » : Nabil Djellit s'en prend à Gianni Infantino

Le président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo a annoncé récemment qu’il briguait la présidence de la FIFA. Le dirigeant de 63 ans est soutenu par l’UEFA, qui a quelques comptes à régler avec l’actuel patron de l’instance faîtière du football mondial Gianni Infantino.

Invité à se prononcer sur la candidature de Philippe Diallo, Nabil Djellit a déclaré que le Français serait certainement un meilleur président que l’Italo-Suisse.

« C’est quelqu’un que je n’ai pas envie de voir continuer à gérer le football »

« Moi, ce dont j’ai envie, c’est surtout que Infantino saute. Je le dis clairement. C’est quelqu’un que je n’ai pas envie de voir continuer à gérer le football, surtout pour ce qui s’est passé cet été à la Coupe du monde, que ce soit pour l’affaire Balogun - on n’est pas contre Balogun - ou pour d’autres choses et également pour la privatisation du football… Philippe Diallo, en termes de gouvernance, au niveau éthique, ça sera peut-être un peu mieux », a déclaré le journaliste sportif lors de son passage hier lundi dans l’émission « L’Equipe du soir » diffusée par la chaîne L'Equipe.

« Il a été bon dans une forme de clientélisme, notamment en Afrique »

Il reconnaît que la tâche ne sera pas facile pour Philippe Diallo, parce que l’actuel patron de la FIFA a eu le temps d'activer les leviers pour se faire réélire, notamment en Afrique.

« Infantino, c’est un opportuniste, un clientéliste qui se sert de beaucoup de fédérations et il instrumentalise également… Il a été bon dans une forme de clientélisme, notamment en Afrique », a chargé le journaliste de "France Football".

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Philippe Diallo, président de la FFF, est candidat à la présidence de la FIFA avec le soutien de l'UEFA. - Nabil Djellit a déclaré vouloir que Gianni Infantino « saute » et ne pas vouloir le voir continuer à gérer le football. - Nabil Djellit qualifie Infantino d'« opportuniste » et de « clientéliste », citant notamment son clientélisme en Afrique.