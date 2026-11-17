« J’ai envie qu’il saute… » : Nabil Djellit s'en prend à Gianni Infantino
Le président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo a annoncé récemment qu’il briguait la présidence de la FIFA. Le dirigeant de 63 ans est soutenu par l’UEFA, qui a quelques comptes à régler avec l’actuel patron de l’instance faîtière du football mondial Gianni Infantino.
Invité à se prononcer sur la candidature de Philippe Diallo, Nabil Djellit a déclaré que le Français serait certainement un meilleur président que l’Italo-Suisse.
« C’est quelqu’un que je n’ai pas envie de voir continuer à gérer le football »
« Moi, ce dont j’ai envie, c’est surtout que Infantino saute. Je le dis clairement. C’est quelqu’un que je n’ai pas envie de voir continuer à gérer le football, surtout pour ce qui s’est passé cet été à la Coupe du monde, que ce soit pour l’affaire Balogun - on n’est pas contre Balogun - ou pour d’autres choses et également pour la privatisation du football… Philippe Diallo, en termes de gouvernance, au niveau éthique, ça sera peut-être un peu mieux », a déclaré le journaliste sportif lors de son passage hier lundi dans l’émission « L’Equipe du soir » diffusée par la chaîne L'Equipe.
« Il a été bon dans une forme de clientélisme, notamment en Afrique »
Il reconnaît que la tâche ne sera pas facile pour Philippe Diallo, parce que l’actuel patron de la FIFA a eu le temps d'activer les leviers pour se faire réélire, notamment en Afrique.
« Infantino, c’est un opportuniste, un clientéliste qui se sert de beaucoup de fédérations et il instrumentalise également… Il a été bon dans une forme de clientélisme, notamment en Afrique », a chargé le journaliste de "France Football".
Commentaires (2)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.