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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

« Je suis le mal-aimé » : Chérif Ndiaye dénonce l'acharnement dont il dit être victime

L’international sénégalais Chérif Ndiaye est sorti de son silence pour répondre aux critiques dont il fait l’objet sur les réseaux sociaux. Le footballeur est notamment accusé d’avoir supprimé de sa page toutes ses photos avec le maillot du Sénégal, ne conservant que celles où il apparaît sous les couleurs de son club actuel, le PAOK Salonique (Grèce).

Des accusations que l’attaquant dément dans une vidéo. Selon ses explications, il n’a supprimé aucune photo, mais les a simplement archivées, au même titre que celles prises avec ses anciens clubs.

« Je n’ai pas supprimé les photos du Sénégal de ma page. Je les ai mises en archives, ainsi que toutes les autres photos que j’avais prises avec mes clubs précédents. Je n’y ai laissé que les photos de mon club actuel. Cela fait un mois que je les ai mises en archives. Quel est le problème ? Pourquoi cet acharnement contre moi ? », s’est-il interrogé.

Visiblement agacé par la polémique, Chérif Ndiaye dénonce un acharnement injustifié. « Je suis le mal-aimé. Vous êtes en train de commettre des péchés sur ce sujet. Je vous pardonne tous et vous demande également de me pardonner », a-t-il conclu.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Chérif Ndiaye dément avoir supprimé les photos du maillot du Sénégal de sa page, affirmant les avoir archivées comme celles de ses anciens clubs. - Il dit avoir laissé uniquement les photos de son club actuel, le PAOK Salonique, et ce depuis un mois. - Il dénonce un acharnement injustifié et déclare : « Je suis le mal-aimé. »