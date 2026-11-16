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Auteur: Mouhamed CAMARA

"Je suis sur à 100% du verdict" : Le journaliste égyptien Ibrahim Elminesy dément les propos qui lui sont attribués sur l'affaire Sénégal-Maroc

Sur les réseaux sociaux, des propos accordés au journaliste Ibrahim Elminesy sont largement repris. L'Egyptien, dans une vidéo, aurait déclaré : "Je suis sûr à 100% que le Tribunal arbitral du sport (TAS) va rendre un verdict favorable au Sénégal et sanctionner le Maroc, pouvant aller jusqu'au bannissement des prochaines compétition et le retrait de Fouzi Lekjaa de la FIFA".

Dans une vidéo publiée sur sa page Youtube, le journaliste a tenu à démentir ces propos. "Je me rendais à la mosquée, puis j'ai reçu un nombre incalculable de messages, d'insultes... Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Puis un ami marocain m'a appelé et m'a montré les propos qui me sont prêtés. Je n'ai jamais dit ça, et je n'ai pas de connaissance au TAS pour être sur à 100% de quoi que ce soit", a-t-il précisé.

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L'infox a pris des proportions démesurées grâce à l'engouement suscité par l'affaire entre le Sénégal et le Maroc sur les réseaux sociaux. Mais le litige devrait prendre fin bientôt, puisque le TAS a annoncé rendre son verdict fin novembre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le journaliste égyptien Ibrahim Elminesy dément les propos qui lui sont attribués sur l'affaire Sénégal-Maroc. - Il affirme n'avoir jamais dit cela et ne pas avoir de connaissance au TAS pour être sûr à 100% de quoi que ce soit. - Le TAS a annoncé rendre son verdict fin novembre.