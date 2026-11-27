Sport

Auteur: Khady Ndoye

Joal : Près de 2 tonnes de faux médicaments saisies par les Douanes, une contrevaleur de 146 millions FCFA

La lutte contre le trafic de produits pharmaceutiques illicites vient de connaître un nouveau coup de filet sur la Petite Côte. La Brigade maritime des Douanes de Joal a intercepté près de deux tonnes de faux médicaments au large de Djifère, lors d’une opération de surveillance maritime menée en début de semaine.

Il s’agit de la plus importante saisie réalisée par cette unité douanière depuis le début de l’année. Selon les informations communiquées, la contrevaleur totale des produits pharmaceutiques saisis est estimée à 146 millions de francs CFA.

Cette importante opération illustre l’ampleur du trafic de médicaments illicites et les enjeux sanitaires liés à leur circulation. En interceptant cette cargaison, les agents des Douanes ont ainsi porté un coup significatif aux réseaux qui alimentent le marché parallèle des produits pharmaceutiques.

Au terme de l’intervention, cinq personnes ont été interpellées. Les cinq prévenus ont été mis à la disposition du Parquet de Mbour pour les suites judiciaires.

La Brigade maritime des Douanes de Joal est commandée par le lieutenant Falou Mbacké Ndiaye. Cette unité relève de la Subdivision du littoral Sud, dirigée par le lieutenant-colonel Khaly Sow, réaffirme sa vigilance dans la surveillance des côtes et la lutte contre la criminalité pharmaceutique. Elle a été menée par la Brigade maritime de Joal, commandée par le lieutenant Falou Mbacké Ndiaye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Brigade maritime des Douanes de Joal a intercepté près de deux tonnes de faux médicaments au large de Djifère. - La contrevaleur totale des produits saisis est estimée à 146 millions de francs CFA. - Cinq personnes ont été interpellées et mises à la disposition du Parquet de Mbour.