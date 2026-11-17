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Auteur: Valeria RUBINO

Joel Embiid, LeBron James et la connexion africaine des Sixers: le Camerounais prend Tacko Fall sous son aile

Joel Embiid voit grand pour cette saison avec les Philadelphia 76ers : aux côtés de LeBron James, le pivot camerounais entend bien transformer les ambitions de la franchise en un véritable objectif de titre. Et, avec des étoiles de la dimension de Jaylen Brown, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, les chances de succès sont grandes. Né au Cameroun et MVP de la saison 2022-23, Embiid met également en avant une autre dimension de son équipe: la forte présence africaine, avec notamment le Sénégalais Tacko Fall, le Nigérian Adem Bona et le togolais Ariel Hukporti.

Après la victoire des Sixers sur le parquet des Brooklyn Nets, Embiid s’est confié sur sa relation avec LeBron James et sur les perspectives offertes par l’arrivée du King à Philadelphie. Une association qui suscite beaucoup d’attentes, surtout après les déclarations de LeBron, qui a expliqué d’avoir décidé de joindre les 76ers aussi pour aider Embiid à décrocher sa première bague NBA.

« C’est très important pour moi. Nous avons déjà joué ensemble avec Team USA, donc nous avions déjà une excellente connexion », explique Embiid. Le Camerounais rappelle également que Philadelphie avait tenté de recruter LeBron en 2018, avant son choix de rejoindre Los Angeles. « Nous sommes très reconnaissants qu’il soit ici aujourd’hui. C’est une chance formidable de l’avoir dans notre équipe. Mais le plus important reste de concrétiser tout cela sur le terrain. Nous allons tout faire pour remporter le titre. »

L’autre connexion qui tient particulièrement à cœur au pivot des Sixers est celle qui unit les joueurs africains de l’effectif. Avec Embiid, Adem Bona, Ariel Hukporti et Tacko Fall, Philadelphie possède une identité africaine qui ne passe pas inaperçue. Il parait que pour être un pivot des Sixers il faut avoir origines africaines. Un élément dont le Camerounais se réjouit, notamment lorsqu’il évoque le parcours du Sénégalais Tacko Fall.

« C’est génial d’avoir des joueurs africains dans l’équipe. Je suis toujours heureux de voir d’autres Africains évoluer en NBA, et encore plus lorsqu’ils portent le même maillot que moi. C’est un sentiment vraiment spécial », confie-t-il.

Pour Tacko Fall, pouvoir compter sur l'expérience et les conseils d'un joueur comme Joel Embiid représente une opportunité précieuse. Le pivot sénégalais peut s'appuyer sur le vécu du Camerounais, qui connaît les exigences du plus haut niveau et les difficultés pour s'imposer durablement en NBA.

Interrogé sur les conseils qu'il donne à son compatriote du continent, Embiid insiste avant tout sur l'importance du travail et de la persévérance. « Il doit continuer à travailler, surtout pour lui-même. Je suis toujours là pour lui. Il fait du bon boulot », confie le leader des Sixers. Un message de soutien qui illustre cette solidarité africaine au sein de Philadelphie, où Embiid entend aussi jouer un rôle de guide auprès de la nouvelle génération.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Joel Embiid évoque la présence africaine aux Sixers avec le Sénégalais Tacko Fall, le Nigérian Adem Bona et le Togolais Ariel Hukporti. - Embiid se réjouit de l'arrivée de LeBron James, avec qui il a déjà joué en Team USA, et rappelle que Philadelphie avait tenté de le recruter en 2018. - Embiid conseille à Tacko Fall de continuer à travailler et affirme être toujours là pour lui.