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Auteur: Fatima Diop BA

JOJ 2026 : La championne française Clarisse Agbégnénou salue « sa plus belle cérémonie d'ouverture » et une organisation « impeccable »

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ont pris fin vendredi dernier. C'était la première manifestation olympique organisée sur le continent africain, un tournant historique selon le Comité international olympique (CIO). Pour l’occasion, près de 2 700 jeunes athlètes étaient venus du monde entier pour concourir dans 25 sports de compétition et 10 sports d’engagement à Dakar, Diamniadio et Saly. Un symbole fort pour un continent qui a donné au sport mondial tant de champions.

​Invitée sur le plateau de « Sport Etc », la championne olympique de judo et athlète modèle lors de ces Jeux, Clarisse Agbégnénou, n'a pas caché son émotion. Elle qui a déjà vécu trois Jeux olympiques en tant qu'athlète affirme que celle de Dakar a été « sa plus belle cérémonie d'ouverture ». Elle y a vu une transmission magnifique entre l'ancienne et la nouvelle génération, des couleurs, un show, et surtout un public en parfaite harmonie avec l'événement.

​ Des infrastructures bluffantes et un héritage pour l'Afrique

​Elle reconnaît que beaucoup doutaient avant les Jeux : les infrastructures seraient-elles prêtes à temps ? Tout serait-il construit ? Mais grâce notamment aux bénévoles qui « ont tout donné », tout s'est déroulé de manière « impeccable », malgré quelques petits problèmes d'accessibilité au démarrage.

Les salles, les gymnases et l'ambiance étaient au rendez-vous. Elle raconte même avoir fait venir une amie installée au Sénégal depuis 20 ans, qui ne mettait pas ses enfants au sport faute de bonnes infrastructures, et qui a été bluffée en découvrant les nouvelles installations.

​Pour Clarisse Agbégnénou, sextuple championne du monde dans la catégorie des moins de 63 kg, le vrai enjeu est désormais l'héritage. Ces infrastructures vont rester au Sénégal et doivent permettre à tous les jeunes Africains de se dire : « Moi aussi, j'ai envie de le faire, et c'est possible. » C'est d'ailleurs ce que confirme le record de médailles des sportifs africains lors de ces Jeux. Comme l'a résumé la présidente du CIO, Kirsty Coventry, beaucoup de visiteurs sont arrivés avec une idée très différente de l'Afrique, et ils repartent avec des pensées vraiment positives. C'est cela, le plus bel héritage de Dakar 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Clarisse Agbégnénou a qualifié la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026 de « sa plus belle cérémonie d'ouverture ». - Elle a jugé l'organisation « impeccable » malgré quelques petits problèmes d'accessibilité au démarrage. - Selon elle, le vrai enjeu est désormais l'héritage, avec des infrastructures qui resteront au Sénégal pour les jeunes Africains.