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Auteur: Ousmane DICKO

JOJ Dakar 2026-Bilan : Un rendez-vous historique, des performances remarquables et un pari organisationnel réussi

Du 31 octobre au 13 novembre 2026, Dakar a accueilli les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) et à fait du continent africain une vitrine sportive exceptionnelle. Avec des performances individuelles, une consécration des talents africains, une moisson de médailles et un défi organisationnel, cette édition restera comme un rendez-vous marquant de l'histoire olympique.

Dakar réussi le pari de l'organisation

Au-delà des résultats sportifs, l'un des principaux enjeux de Dakar 2026 résidait dans la capacité du Sénégal à réussir l'organisation du premier événement olympique organisé sur le continent africain. Sur ce terrain, les attentes étaient importantes. Mobilisation populaire, infrastructures sportives, accueil des délégations et visibilité internationale : Dakar était attendue sur plusieurs fronts.

La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a salué la portée de cette édition. Elle a notamment estimé que « Dakar a changé l'image de l'Afrique », considérant que l'événement avait largement dépassé les attentes de l'ensemble du mouvement olympique.

Une reconnaissance qui donne une dimension supplémentaire à cette édition.

Pour le Sénégal, l'enjeu n'était pas seulement d'accueillir des compétitions, mais aussi de démontrer que l'Afrique pouvait organiser un rendez-vous olympique de cette envergure et répondre aux exigences du sport mondial.

La Chine domine les débats, le Japon et la Russie complètent le podium

Sur le plan sportif la Chine termine en tête du classement des médailles avec un total de 33 récompenses, dont 18 médailles d'or, 8 d'argent et 7 de bronze. Forte d'une délégation de 66 athlètes, engagée notamment à travers neuf équipes, elle s'est illustrée dans presque toutes les disciplines, confirmant la profondeur de son réservoir sportif.

Le Japon occupe la deuxième place avec 28 médailles, réparties entre 11 titres en or, 8 médailles d'argent et 9 de bronze. Sa délégation, composée de 45 athlètes et de sept équipes, a également marqué cette édition.

La performance de Mana Ishikawa restera particulièrement dans les annales. La nageuse japonaise a réalisé un exploit historique en remportant quatre médailles d'or individuelles en natation, une première dans l'histoire des JOJ.

La Russie complète le podium avec 14 médailles, dont 8 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Une récolte qui lui permet de se hisser à la troisième place.

Le Sénégal, sixième et grand bénéficiaire de l'élan populaire

Pays hôte de cette édition, le Sénégal a terminé à la sixième place du classement général avec 12 médailles, dont cinq en or et sept en bronze.

La lutte a été l'un des principaux pourvoyeurs de médailles d'or. Ndeye Khady Anna Diatta, Elisabeth Diatta et Maguette Diop ont offert trois titres au Sénégal. Cette performance Confirme la place particulière de cette discipline dans le patrimoine sportif national.

Le sacre de Marie Sarr est un autre moment fort. À seulement 16 ans, la jeune athlète a remporté l'or en taekwondo dans la catégorie des moins de 55 kg. Portée par un public survolté au complexe Iba Mar Diop, elle a incarné la nouvelle génération du sport sénégalais.

Le basket 3x3 masculin a également contribué à cette moisson avec un titre olympique. Ces cinq sacres ont permis aux Sénégalais de savourer à cinq reprises les accents de leur hymne national.

L'Égypte, quatrième grâce aux exploits de Zain Ali

L'Égypte s'est installée à la quatrième place du classement, avec un bilan de 12 médailles, dont six en or. Une performance largement portée par les exploits de son nageur Zain Ali. Le jeune Égyptien a réalisé un remarquable triplé en remportant les épreuves du 50 m, du 100 m et du 200 m papillon. Trois titres qui témoignent de sa polyvalence et de sa domination dans cette spécialité.

Sa performance a pesé lourd dans le bilan égyptien, puisque la moitié des médailles d'or du pays porte son empreinte. Une démonstration qui confirme l'émergence de nouveaux talents africains capables de s'imposer sur la scène internationale.

Le rugby à sept, une nouvelle vitrine du sport africain

Le tournoi de rugby à sept a également livré son lot d'émotions et de surprises. Si la France a remporté le tournoi masculin, les équipes africaines se sont particulièrement distinguées dans la compétition féminine. Le Kenya a décroché un titre historique, tandis que Madagascar a remporté la médaille de bronze, la première de son histoire aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Un héritage sportif et symbolique pour le continent

Dakar 2026 aura permis de mettre en lumière une jeunesse sportive ambitieuse, des talents émergents et des nations africaines de plus en plus compétitives.

Les performances du Sénégal, de l'Égypte, du Kenya et de Madagascar témoignent d'une dynamique continentale encourageante.

Les exploits individuels de Mana Ishikawa et de Zain Ali rappellent, de leur côté, que les JOJ constituent un formidable espace de révélation des futures stars du sport mondial.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dakar a accueilli les JOJ du 31 octobre au 13 novembre 2026, premier événement olympique organisé sur le continent africain. - La présidente du CIO Kirsty Coventry a estimé que « Dakar a changé l'image de l'Afrique ». - La Chine termine en tête du classement des médailles avec 33 récompenses, dont 18 en or.