Sport

Auteur: Yandé Diop

JOJ Dakar 2026 : Comment les Jeux ont boosté l'économie et l'image du Sénégal

Invité de l’émission « Jury du dimanche » sur iRadio ce 15 novembre 2026, le président du Conseil de surveillance de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Serigne Alioune Diop, a dressé un bilan élogieux des Jeux olympiques de la jeunesse. Au-delà de l'exploit sportif du Sénégal, classé sixième avec plus de 12 médailles, il souligne l'impact décisif des foires, forums et rencontres B2B ayant réuni des délégations de plus de 206 pays.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 n'auront pas seulement été une vitrine sportive pour le Sénégal. Ils ont également constitué un levier économique majeur, porté par des activités commerciales et des rencontres professionnelles organisées en marge des compétitions. C'est l'analyse faite par Serigne Alioune Diop, président du Conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), invité de l'émission « Jury du dimanche » sur iRadio.

​Revenant sur le bilan de cette manifestation sportive internationale, il a d'abord tenu à féliciter le peuple sénégalais pour la réussite de l'événement. Selon lui, ces Jeux ont mobilisé plus de 2 700 jeunes athlètes et 5 600 volontaires, dans une dynamique qui a largement dépassé le seul cadre des épreuves sportives. Le responsable de l'Asepex a également salué les performances des athlètes sénégalais, qui ont permis au pays de se hisser à la sixième place au classement avec plus de 12 médailles. Un résultat qu'il qualifie de performance remarquable.

​Foires, forums et rencontres B2B avec plus de 206 pays

​Sur le plan économique, Serigne Alioune Diop estime que les deux semaines de compétition ont donné un coup d'accélérateur à plusieurs secteurs d'activité. Il souligne que les JOJ ont été accompagnés de manifestations économiques d'envergure, notamment des foires, des forums et des rencontres B2B. Ces activités ont mobilisé des délégués venus de plus de 206 pays, favorisant les échanges autour de l'économie du sport, mais aussi autour d'autres thématiques liées aux opportunités d'affaires offertes par un tel rendez-vous mondial.

​Pour le président du Conseil de surveillance de l'Asepex, ces rencontres constituent une dimension stratégique des grands événements internationaux. Il rappelle d'ailleurs que son agence est chargée d'organiser la participation officielle du Sénégal aux expositions internationales, une mission qui lui permet de mesurer tout l'intérêt économique et commercial de ces plateformes. En outre, il considère que ce succès organisationnel contribue durablement à renforcer l'image de marque du Sénégal sur la scène internationale.

​Serigne Alioune Diop a enfin salué la maturité de la jeunesse sénégalaise ainsi que l'engagement des fédérations et des confédérations sportives. Il a également adressé ses félicitations au président de la République et à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite des Jeux. « Aujourd'hui, on a montré que le Sénégal est capable d'abriter les plus grands événements au monde », a-t-il conclu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Serigne Alioune Diop, président du Conseil de surveillance de l'Asepex, a dressé un bilan élogieux des JOJ Dakar 2026 sur iRadio. - Le Sénégal s'est classé sixième avec plus de 12 médailles ; les Jeux ont mobilisé plus de 2 700 jeunes athlètes et 5 600 volontaires. - Des foires, forums et rencontres B2B ont réuni des délégués de plus de 206 pays, renforçant l'image de marque du Sénégal.