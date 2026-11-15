News Feed
Lundi 16 novembre 2026
à Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

JOJ Dakar 2026 : Comment les Jeux ont boosté l'économie et l'image du Sénégal

Auteur: Yandé Diop

8379 Lectures 14 Commentaires | English
JOJ Dakar 2026 : Comment les Jeux ont boosté l'économie et l'image du Sénégal

JOJ Dakar 2026 : Comment les Jeux ont boosté l'économie et l'image du Sénégal

Invité de l’émission « Jury du dimanche » sur iRadio ce 15 novembre 2026, le président du Conseil de surveillance de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Serigne Alioune Diop, a dressé un bilan élogieux des Jeux olympiques de la jeunesse. Au-delà de l'exploit sportif du Sénégal, classé sixième avec plus de 12 médailles, il souligne l'impact décisif des foires, forums et rencontres B2B ayant réuni des délégations de plus de 206 pays.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 n'auront pas seulement été une vitrine sportive pour le Sénégal. Ils ont également constitué un levier économique majeur, porté par des activités commerciales et des rencontres professionnelles organisées en marge des compétitions. C'est l'analyse faite par Serigne Alioune Diop, président du Conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), invité de l'émission « Jury du dimanche » sur iRadio.

​Revenant sur le bilan de cette manifestation sportive internationale, il a d'abord tenu à féliciter le peuple sénégalais pour la réussite de l'événement. Selon lui, ces Jeux ont mobilisé plus de 2 700 jeunes athlètes et 5 600 volontaires, dans une dynamique qui a largement dépassé le seul cadre des épreuves sportives. Le responsable de l'Asepex a également salué les performances des athlètes sénégalais, qui ont permis au pays de se hisser à la sixième place au classement avec plus de 12 médailles. Un résultat qu'il qualifie de performance remarquable.

Foires, forums et rencontres B2B avec plus de 206 pays

​Sur le plan économique, Serigne Alioune Diop estime que les deux semaines de compétition ont donné un coup d'accélérateur à plusieurs secteurs d'activité. Il souligne que les JOJ ont été accompagnés de manifestations économiques d'envergure, notamment des foires, des forums et des rencontres B2B. Ces activités ont mobilisé des délégués venus de plus de 206 pays, favorisant les échanges autour de l'économie du sport, mais aussi autour d'autres thématiques liées aux opportunités d'affaires offertes par un tel rendez-vous mondial.

​Pour le président du Conseil de surveillance de l'Asepex, ces rencontres constituent une dimension stratégique des grands événements internationaux. Il rappelle d'ailleurs que son agence est chargée d'organiser la participation officielle du Sénégal aux expositions internationales, une mission qui lui permet de mesurer tout l'intérêt économique et commercial de ces plateformes. En outre, il considère que ce succès organisationnel contribue durablement à renforcer l'image de marque du Sénégal sur la scène internationale.

​Serigne Alioune Diop a enfin salué la maturité de la jeunesse sénégalaise ainsi que l'engagement des fédérations et des confédérations sportives. Il a également adressé ses félicitations au président de la République et à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite des Jeux. « Aujourd'hui, on a montré que le Sénégal est capable d'abriter les plus grands événements au monde », a-t-il conclu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Serigne Alioune Diop, président du Conseil de surveillance de l'Asepex, a dressé un bilan élogieux des JOJ Dakar 2026 sur iRadio. - Le Sénégal s'est classé sixième avec plus de 12 médailles ; les Jeux ont mobilisé plus de 2 700 jeunes athlètes et 5 600 volontaires. - Des foires, forums et rencontres B2B ont réuni des délégués de plus de 206 pays, renforçant l'image de marque du Sénégal.
Auteur: Yandé Diop
Publié le:
Mis à jour le:
Tags

Articles connexes

Commentaires (14)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • avatar
    LePrince ⭐ Top commentaire il y a 13 heures
    Je note juste qu'au moment où la jeunesse mondiale est au Sénégal pour se divertir, notre jeunesse à nous continue à mourir dans la mer !
  • avatar
    Ndiaga il y a 13 heures
    C est facile de dire ca.c est pas tous les jeunes du monde qui sont venus a dakar,c est pas tous les jeunes qui ont pris la mer,il y a meme ont eu des medailles
  • avatar
    Avis il y a 14 heures
    L'article parle de tout sauf de comment ces JOJ ont boosté l'économie senegalaise.
  • avatar
    Lol il y a 14 heures
    Parce ces JOJ n’ont eu aucun effet sur le vécu quotidien des Sénégalais. Diagna Ndiaye le cerveau cela veut tout dire…Mais bref au même moment où la jeunesse mondiale se retrouve à Dakar pour des thiakhane,le jeunesse Sénégalaise pour quoi ces conneries sont organisées fuit le pays parce que trahi par un kaw kaw diam !
  • avatar
    Ôn avance il y a 14 heures
    Les mécontents pastéfiens. Diomaye a réussi. Tant pis pour vous.
  • avatar
    Xeme il y a 13 heures
    @Lol  La désinformation ne suffit plus. Il faut maintenant barrer la route à l'information. Mais la karma est telle que GFM subit ses œuvres (5 mois sans salaires) et est victime de méthode de ses confrères, le silence total pour ne pas faire savoir.
  • avatar
    Icone il y a 11 heures
    @Lol  L'effet ne peux pas être immédiat. Ça va venir. Il faut toujours préserver l'image de son pays. Ça profite aussi aux sénégalais de l'extérieur. Ils auront le respect de coeur pays d'accueil.
  • avatar
    Xeme il y a 13 heures
    Pourvu que lorsque les preuves contraires seront flagrantes, sous peu, elles ne soient pas censurées. Comme la censure en cours actuellement de la déclaration de la porte parole du FMI sur ce qui est appelé ici "les blocages de Sonko ".
  • avatar
    Driss il y a 12 heures
    On peut avoir des chiffres?
  • avatar
    Le Kothkien il y a 12 heures
    Avec PR Diomaye, KIIRRAY et partenaires le Sénégal est inarrêtable. Notre pays ira loin avec PR Diomaye et les siens.. Le Gourou est obstiné, ombrageux, teigneux et ténébreux, une force obscure destructrice. le Bien l'emportera toujours sur le mal
  • avatar
    Gavroche il y a 10 heures
    Tu es drôle y'a dakh lém le miel 😂🤣😅😊😄😁😀😀🐒👍🏿🙏🏿
  • avatar
    P il y a 12 heures
    N’importe quoi 😮
  • avatar
    Vérité il y a 10 heures
    Je suis mort de ririe!

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Penda Lagare En Larmes Face Aux Vidéos Virales : Madiambal Diagne évoque Une Plainte Pour Lui Venir En Aide
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    « Ça Suffit ! » : Alioune Tine Sermonne Diomaye Et Sonko
    Politique il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    « Si Ce Qui Se Tramait Contre Moi Avait Abouti… » : Les Révélations D'ousmane Sonko Sur Un Complot Déjoué
    Politique il y a 7 heures
  4. Post image
    4
    Diabète Et Obésité : Mounjaro, Ce Médicament Anti-obésité Qui Fait Rêver, Mais Reste Hors De Portée De Nombreux Sénégalais
    Sante il y a 18 heures
  5. Post image
    5
    "pastef Ne Croit Pas à La République" : Le Ministre Alioune Badara Dione Acte Sa Rupture Avec Sonko
    Politique il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Joj Dakar 2026 : Comment Les Jeux Ont Boosté L'économie Et L'image Du Sénégal
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    L'ancien Député Mamadou Lamine Diallo En Deuil
    Necrologie il y a 12 heures
  8. Post image
    8
    Dakar 2026 : Les Retombées Inégales Des Jeux Sur Les Artisans Et Commerçants
    Sport il y a 19 heures
  9. Post image
    9
    Sorties De Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko Livré Ses Vérités
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Italie : À 46 Ans, Ronaldinho Fait Son Retour Sur Les Terrains En Championnat !
    Sport il y a 8 heures

NÉCROLOGIE

Baye yoro diop
Avis de DécèsBaye yoro diopDate de Deces: 04 novembre, 2026🤲 5 prières · 💬 3 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances