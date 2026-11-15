Sport

Auteur: Ndeye Astou Konaté

JOJ Dakar-2026 : Djirèye Clotilde Coly dresse un bilan satisfaisant et annonce un programme pour accompagner les jeunes talents

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, tire un bilan positif des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026. Invitée de l’émission « En Vérité » sur la RTS, elle a salué la réussite de l’événement, l’engagement de l’État, la mobilisation des Sénégalais ainsi que les performances des jeunes athlètes. Elle a également annoncé la mise en place d’un programme d’accompagnement destiné à préparer la relève sportive, notamment en perspective des Jeux olympiques Los Angeles-2028.

Au lendemain de la clôture des JOJ Dakar-2026, la ministre affiche sa satisfaction. De la cérémonie d’ouverture jusqu’à la fin de la compétition, Djirèye Clotilde Coly estime que l’organisation a été à la hauteur des attentes. Une réussite qui, selon elle, dépasse les frontières sénégalaises et ouvre de nouvelles perspectives pour le continent africain.

« Je suis très contente, depuis la cérémonie d’ouverture jusqu’à la fin. C’était bien pensé. Les Sénégalais, les Africains, tout le monde était content », a-t-elle déclaré sur le plateau d'"En Vérité" de la RTS.

La ministre a particulièrement salué l’engagement du président de la République et les sacrifices consentis pour permettre au Sénégal d’accueillir cette compétition internationale. Elle a également rendu hommage au comité d’organisation, notamment à Diagna Ndiaye et Ibrahima Wade, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs mobilisés. Pour elle, cette réussite est avant tout le fruit d’un travail collectif.

Une 6e place qui satisfait la ministre

Sur le plan sportif, le Sénégal a terminé à la 6e place du classement, avec cinq médailles d’or et sept médailles de bronze. Un bilan dont Djirèye Clotilde Coly se réjouit, tout en saluant le travail de préparation et d’encadrement des jeunes athlètes.

Alors que certains peuvent exprimer leur déception face aux résultats obtenus, la ministre préfère retenir les efforts accomplis et l’expérience acquise par les jeunes sportifs. « C’est une grande déception pour tout le monde pour les médailles, mais pas pour moi. Ces enfants ont été préparés, encadrés et formés pour leur permettre d’être à l’aise », a-t-elle expliqué.

Elle a également tenu à remercier l’État du Sénégal pour les moyens mobilisés en faveur de la préparation des athlètes, mais aussi les populations sénégalaises pour leur forte mobilisation dans les différentes enceintes sportives.

Un programme d’accompagnement vers les JO Los Angeles-2028

Au-delà du bilan des JOJ, le ministère entend capitaliser sur cette expérience pour construire durablement l’avenir du sport sénégalais. Djirèye Clotilde Coly a ainsi annoncé que des réflexions ont déjà été engagées pour assurer le suivi des jeunes talents révélés durant la compétition.

« Mon objectif au ministère, c’est d’abord de permettre d’identifier les talents que nous avons, mais aussi de donner aux autres enfants l’envie de faire du sport », a-t-elle souligné.

Dans cette dynamique, elle a évoqué le programme de gestion des élites destiné à accompagner les jeunes sportifs et à les préparer aux prochaines grandes échéances, notamment les Jeux olympiques Los Angeles-2028.

Selon la ministre, l’État a consenti un investissement d’un milliard de francs CFA par an sur deux ans pour la formation et l’encadrement de ces jeunes. Un dispositif qui devrait permettre de prolonger les efforts engagés durant les JOJ et de maintenir les athlètes dans une dynamique de progression.

Le sport féminin, une autre priorité

La ministre a enfin insisté sur la nécessité de renforcer le développement du sport féminin, notamment à travers des initiatives de proximité. Les performances des jeunes Sénégalaises durant ces JOJ constituent, à ses yeux, un motif supplémentaire pour intensifier les efforts en faveur de leur pratique sportive.

« Les femmes sont importantes. Il faut travailler dans le développement du sport féminin de proximité. Les femmes ont été remarquables dans ces JOJ, notamment sur le plan des médailles », a-t-elle affirmé.

Pour Djirèye Clotilde Coly, les JOJ Dakar-2026 ne doivent donc pas être considérés comme une simple parenthèse sportive, mais comme un point de départ. L’enjeu est désormais de transformer cette expérience en un véritable levier de développement du sport sénégalais, en misant sur la détection, la formation et l’accompagnement des jeunes talents.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, dresse un bilan satisfaisant des JOJ Dakar-2026, saluant l'organisation, l'engagement de l'État et la mobilisation des Sénégalais. - Le Sénégal a terminé à la 6e place avec cinq médailles d'or et sept de bronze, un bilan dont la ministre se réjouit. - Elle annonce un programme d'accompagnement des jeunes talents, avec un investissement d'un milliard de francs CFA par an sur deux ans, en perspective des JO Los Angeles-2028.