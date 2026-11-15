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JOJ Dakar 2026 : la DER/FJ mobilise la jeunesse et les couches vulnérables

Auteur: seneweb news

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JOJ Dakar 2026 : la DER/FJ mobilise la jeunesse et les couches vulnérables

JOJ Dakar 2026 : la DER/FJ mobilise la jeunesse et les couches vulnérables

Ce matin, à Saly-Portudal, le Délégué général de la DER/FJ, Dr Abdoulaye Niane, accompagné de ses collaborateurs, a permis à une importante délégation de jeunes et femmes venues de Dakar, Mbacké et Saly, de prendre part aux JOJ Dakar 2026.

Cette délégation était composée de 140 jeunes issus des associations sportives et culturelles, ainsi que de personnes issues des couches vulnérables, notamment des personnes en situation de handicap et des élèves.

À travers cette initiative, la DER/FJ entend faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse, un véritable levier d’inclusion économique et sociale, en permettant aux jeunes, aux acteurs communautaires et aux personnes vulnérables de vivre pleinement cet événement et de bénéficier de ses opportunités.

Cette ambition se prolonge avec le programme « Une ASC, un Projet » de la DER/FJ, qui vise à transformer le potentiel des associations sportives et culturelles en initiatives entrepreneuriales, activités génératrices de revenus et emplois pour les jeunes.

Pour la DER/FJ, les JOJ sont aussi une opportunité de faire de l’inclusion et de l’entrepreneuriat des moteurs de développement.

Les personnes en situation de handicap ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance à l’endroit du Délégué général de la DER/FJ.

Dr Abdoulaye Niane a d’ailleurs annoncé l’organisation d’une foire pour permettre aux personnes situation de handicap d’exposer et de vendre leurs produits et services d’ici la fin du mois de décembre.

En marge de la clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Délégué général de la DER/FJ, Dr Abdoulaye Niane, a aussi rencontré les acteurs du tourisme et de l’artisanat à Saly. Cette visite l’a conduit à la foire des JOJ, organisée par la SAPCO, ainsi qu’au village artisanal de Saly.

Comptant près de 21 corps de métiers et plus d’une centaine d’artisans, le village artisanal de Saly constitue un véritable vivier de compétences et de savoir-faire. Les acteurs rencontrés ont salué les initiatives engagées par le Délégué général depuis sa nomination à la tête de la DER/FJ, tout en exposant les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment en matière de formation, de formalisation et d’accès au financement.

Sensible à leurs préoccupations, Dr Abdoulaye Niane a souligné la nécessité de bâtir une synergie durable entre la DER/FJ et les acteurs de l’artisanat. Il a notamment évoqué la perspective de mettre en place un cadre de partage et de transmission des savoir-faire, afin de préserver le patrimoine artisanal sénégalais, valoriser les métiers et renforcer les compétences des jeunes générations.

Pour le Délégué général, l’artisanat représente également un levier stratégique de relance du tourisme et, plus largement, de dynamisation de l’économie nationale. La complémentarité entre ces deux secteurs offre des perspectives importantes de création d’emplois, de valorisation des ressources locales et d’insertion professionnelle des jeunes, en s’appuyant notamment sur l’expertise des artisans.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La DER/FJ a permis à une délégation de 140 jeunes et personnes vulnérables de Dakar, Mbacké et Saly de participer aux JOJ Dakar 2026. - Le programme « Une ASC, un Projet » vise à transformer les associations sportives et culturelles en initiatives entrepreneuriales et génératrices d'emplois. - Dr Abdoulaye Niane a annoncé une foire pour les personnes en situation de handicap d'ici fin décembre et rencontré les acteurs du tourisme et de l'artisanat à Saly.
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