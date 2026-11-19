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Auteur: Seneweb-News

JOJ Dakar 2026 : Le comité d'organisation salue la « Teranga » et la résilience des Sénégalais face aux sceptiques

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 a tenu à exprimer sa gratitude au peuple sénégalais à l'issue de l'événement. Dans sa adresse aux citoyens, l'instance rappelle qu'à l'attribution des Jeux, des voix dubitatives estimaient que l'entreprise était hors de portée :

« Quand les Jeux Olympiques de la Jeunesse nous ont été confiés, beaucoup doutaient : « C'est trop grand pour nous. » Vous avez répondu, avec la manière : dans les stades, en famille, sous le soleil, applaudissant les Sénégalais comme les athlètes du monde entier ; dans la rue, en guidant les touristes et les volontaires et en partageant votre thiéboudienne. Vous avez montré que chez nous, l'étranger est un invité, et que l'invité est sacré : c'est la Teranga. »

​Pour le comité d'organisation, la réussite de ce rendez-vous repose avant tout sur l'implication collective des habitants. « Ces Jeux, ce n'était pas le COJOJ, ni Diagna Ndiaye. C'était vous », souligne le texte, qui remercie également les citoyens « pour votre patience et votre résilience face aux routes fermées, aux embouteillages et aux contrôles », ajoutant : « Vous avez tout accepté, tout supporté pour quelque chose de plus grand que vous : c'est cela, la grandeur. »

​Hommage aux bénévoles, forces de sécurité et acteurs du sport

​Au-delà du grand public, le message rend hommage à l'ensemble des acteurs ayant œuvré au bon déroulement des compétitions. Le comité remercie « les bénévoles, vrais héros de ces Jeux, pour leur professionnalisme ; aux autorités civiles et militaires, qui ont travaillé dans l'ombre ; aux athlètes, entraîneurs et fédérations, pour les émotions inoubliables ».

​Selon l'organisation, cette mobilisation a illustré la capacité du pays à atteindre un niveau d'exigence international : « Vous avez prouvé que, lorsque le Sénégal travaille avec méthode et rigueur, dans le respect des normes et des délais, il est compétitif dans le monde entier. Vos sourires et vos encouragements nous ont portés à chaque étape, à chaque instant. » Le comité conclut en saluant un Sénégal « à la hauteur de vos rêves » et en affirmant : « Ce que nous avons fait ensemble, nous saurons le refaire, encore et encore. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 remercie le peuple sénégalais et rappelle que beaucoup doutaient de la capacité du pays à accueillir l'événement. - Il salue la « Teranga » des habitants, leur patience et leur résilience face aux routes fermées, aux embouteillages et aux contrôles. - Il rend hommage aux bénévoles, aux autorités civiles et militaires, aux athlètes, entraîneurs et fédérations pour leur contribution.