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JOJ Dakar 2026 : L'hommage de Mankeur Ndiaye à Macky, Diomaye et Diagna Ndiaye

Auteur: Senewebnews

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JOJ Dakar 2026 : L'hommage de Mankeur Ndiaye à Macky, Diomaye et Diagna Ndiaye

JOJ Dakar 2026 : L'hommage de Mankeur Ndiaye à Macky, Diomaye et Diagna Ndiaye

À l'heure du bilan des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a livré sa réaction sur le réseau social X. Il salue « un grand succès, au double plan de l’organisation et de la participation », soulignant la portée historique de ces 4es JOJ organisés pour la première fois en terre africaine.

​Le diplomate a tenu à rendre un hommage conjoint aux deux chefs d'État liés à ce projet : « Chaleureuses félicitations aux présidents Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye », a-t-il écrit.

​Mankeur Ndiaye a également associé à cet hommage « le Comité olympique sénégalais dirigé par le talentueux et patriote sénégalais Mamadou Diagna Ndiaye qui a réussi son pari fou et toute son équipe ». Il n'a pas manqué de féliciter le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), la jeunesse ainsi que « le peuple sénégalais dans son entièreté », concluant son message par un « Vive le Sénégal qui gagne ! ».  

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Mankeur Ndiaye salue sur X « un grand succès, au double plan de l’organisation et de la participation » des JOJ Dakar 2026, les 4es organisés pour la première fois en terre africaine. - Il adresse des « Chaleureuses félicitations aux présidents Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye ». - Il associe à cet hommage le Comité olympique sénégalais dirigé par Mamadou Diagna Ndiaye, ainsi que le COJOJ, la jeunesse et le peuple sénégalais.
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Commentaires (5)

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    AbassFall il y a 1 jour
    En tout il ne faut pas nous parler de celui qui a tout fait pour saboter ces jeux. Jamais il n'en a parlé. Il s'est fichu des travaux et aujourd'hui il se permet de féliciter le maire de Dakar pour des gadgets implantés à la dernière minute.
  • avatar
    SallNgary il y a 1 jour
    Vive le Sénégal qui gagne car il y en a qui le ramènent pour la première fois de notre histoire à leur niveau : les caniveaux.
  • avatar
    Mbaye pekh il y a 1 jour
    Merci Mankeur, j'ai eu les mêmes sentiments. Pour les Joj les félicitations sont valables autant pour l'initiateur Macky Sall que son successeur Diomaye qui a bien manifesté autant d'efforts pour suivre personnellement les travaux. De même à Diagna avec une expertise sans inégalable avec son Team dirigée par Ibrahima wade. Le Sénégal vous remercie.
  • avatar
    Nianthio il y a 1 jour
    Lui a part ses moutons,tout le monde sait qu il est maudit. Il a rate tous les bons moments
    Candidature 2024,rate
    Reussite des JOJ,il a rate
    Seul les rv erotiques qu il ne manque jamais

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