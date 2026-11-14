JOJ Dakar 2026 : L'hommage de Mankeur Ndiaye à Macky, Diomaye et Diagna Ndiaye
À l'heure du bilan des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a livré sa réaction sur le réseau social X. Il salue « un grand succès, au double plan de l’organisation et de la participation », soulignant la portée historique de ces 4es JOJ organisés pour la première fois en terre africaine.
Le diplomate a tenu à rendre un hommage conjoint aux deux chefs d'État liés à ce projet : « Chaleureuses félicitations aux présidents Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye », a-t-il écrit.
Mankeur Ndiaye a également associé à cet hommage « le Comité olympique sénégalais dirigé par le talentueux et patriote sénégalais Mamadou Diagna Ndiaye qui a réussi son pari fou et toute son équipe ». Il n'a pas manqué de féliciter le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), la jeunesse ainsi que « le peuple sénégalais dans son entièreté », concluant son message par un « Vive le Sénégal qui gagne ! ».
Commentaires (5)
Candidature 2024,rate
Reussite des JOJ,il a rate
Seul les rv erotiques qu il ne manque jamais
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.