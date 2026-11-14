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Auteur: Senewebnews

JOJ Dakar 2026 : L'hommage de Mankeur Ndiaye à Macky, Diomaye et Diagna Ndiaye

À l'heure du bilan des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a livré sa réaction sur le réseau social X. Il salue « un grand succès, au double plan de l’organisation et de la participation », soulignant la portée historique de ces 4es JOJ organisés pour la première fois en terre africaine.

​Le diplomate a tenu à rendre un hommage conjoint aux deux chefs d'État liés à ce projet : « Chaleureuses félicitations aux présidents Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye », a-t-il écrit.

​Mankeur Ndiaye a également associé à cet hommage « le Comité olympique sénégalais dirigé par le talentueux et patriote sénégalais Mamadou Diagna Ndiaye qui a réussi son pari fou et toute son équipe ». Il n'a pas manqué de féliciter le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), la jeunesse ainsi que « le peuple sénégalais dans son entièreté », concluant son message par un « Vive le Sénégal qui gagne ! ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mankeur Ndiaye salue sur X « un grand succès, au double plan de l’organisation et de la participation » des JOJ Dakar 2026, les 4es organisés pour la première fois en terre africaine. - Il adresse des « Chaleureuses félicitations aux présidents Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye ». - Il associe à cet hommage le Comité olympique sénégalais dirigé par Mamadou Diagna Ndiaye, ainsi que le COJOJ, la jeunesse et le peuple sénégalais.