Sport

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

il y a 6 heures

Judo : le sénégalais Mbagnick Ndiaye s’adjuge un nouveau sacre continental

Le Sénégal brille une nouvelle fois sur les tatamis africains. Le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye a remporté, ce 15 novembre, la médaille d’or à l’Open africain d’Abidjan 2026, dans la catégorie des plus de 100 kg.

Le champion sénégalais s’est imposé en finale face au Saoudien Saud Manaie, confirmant ainsi son statut parmi les figures du judo africain. Grâce à cette victoire, Mbagnick Ndiaye s’adjuge un nouveau titre et enrichit davantage son palmarès.

Cette nouvelle performance vient confirmer la régularité du judoka sénégalais sur la scène internationale et offre une nouvelle distinction au sport national.