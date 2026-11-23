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Auteur: Foot Mercato

Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le neuvième bilan du classement des top buteurs européens pour la saison 2026/2027. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie. Et comme depuis le début de la saison, Raphinha vire en tête. Muet contre Villarreal lors d’une victoire 3-2 avec le club catalan, le Brésilien affiche 15 buts en 12 matches.

Juste derrière, on retrouve Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid a affronté le Celta de Vigo ce samedi et a délivré une passe décisive lors d’un succès 2-1. Ne marquant pas durant ce match, l’attaquant français comptabilise 13 buts en 13 matches. Le podium est complété par Donyell Malen. L’attaquant néerlandais marche sur l’eau avec l’AS Roma. Face à Parme ce samedi, il a inscrit un quadruplé et porte son bilan à 12 réalisations en 11 rencontres.

Dušan Vlahović au pied du podium

Quatrième, Dušan Vlahović continue de briller en Turquie. L’attaquant serbe s’est adjugé un doublé contre Konyaspor lors d’une victoire 4-2 avec Besiktas. Le voici désormais crédité de 11 buts en 10 matches. Vangelis Pavlidis arrive cinquième avec 11 buts en 11 matches. Le Grec n’a pas joué en championnat puisque Benfica a battu Torreense en Coupe du Portugal (3-1). Sixième, Yassir Zabiri impressionne en Liga avec 11 réalisations en 13 matches. Le Marocain s’est offert un doublé avec le Racing Santander lors du succès 3-2 contre la Real Sociedad.

Niclas Füllkrug arrive septième avec 10 buts en 10 matches et a inscrit un nouveau pion avec le Werder Brême contre Hambourg (4-0). Il devance ainsi Gift Orban qui a été muet lors du revers 2-0 d’Amedspor contre Rizespor. Neuvième, Nicolo Tresoldi maintient le rythme avec 10 buts en 12 matches. L’attaquant de Bruges reste sur un doublé contre Malines (5-1). Enfin, Lamine Yamal complète le classement même s’il n’a pas marqué face à Villarreal lors d’une victoire 3-2.

Victor Osimhen (Galatasaray), Sven Mijnans (PSV Eindhoven), Gustavo Varela (Monza), Erling Haaland (Manchester City), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Lassine Sinayoko (Paris FC), Søren Tengstedt (Go Ahead Eagles), Thom van Bergen (Groningue), Brynjólfur Willumsson (Groningue), Wout Weghorst (Twente), Mohamed Salah (Trabzonspor), Luis Suárez (Sporting CP) et Adrian Benedyczak (Kasimpasa) échouent aux portes du top 10 avec 9 réalisations. Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Norman Bassette (Westerlo), Dennis Eckert (Standard de Liège), Eldor Shomurodov (Başakşehir), Antonio Raimondo (Frosinone) et Ante Budimir (Osasuna) suivent avec 8 buts.

Le classement des tops buteurs européens (au lundi matin)

Raphinha (29 ans/FC Barcelone/Brésil) - 15 buts en 12 matches (903 minutes disputées)

Kylian Mbappé (27 ans/Real Madrid/France) - 13 buts en 13 matches (1165 minutes disputées)

Donyell Malen (27 ans/AS Roma/Pays-Bas) - 12 buts en 11 matches (742 minutes disputées)

Dušan Vlahović (26 ans/Besiktas/Serbie) - 11 buts en 10 matches (814 minutes disputées)

Vangelis Pavlidis (28 ans/Benfica/Grèce) - 11 buts en 11 matches (901 minutes disputées)

Yassir Zabiri (21 ans/Racing Santander/Maroc) - 11 buts en 13 matches (890 minutes disputées)

Niclas Füllkrug (33 ans/Werder Brême/Allemagne) - 10 buts en 10 matches (837 minutes disputées)

Gift Orban (24 ans/Amedspor/Nigéria) - 10 buts en 12 matches (929 minutes disputées)

Nicolò Tresoldi (22 ans/FC Bruges/Allemagne) - 10 buts en 12 matches (935 minutes disputées)

Lamine Yamal (19 ans/FC Barcelone/Espagne) - 10 buts en 13 matches (1085 minutes disputées)

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Raphinha (FC Barcelone) est en tête du classement des top buteurs européens avec 15 buts en 12 matches. - Kylian Mbappé (Real Madrid) est deuxième avec 13 buts en 13 matches, suivi de Donyell Malen (AS Roma) avec 12 buts en 11 matches. - Dušan Vlahović (Besiktas) est quatrième avec 11 buts en 10 matches.