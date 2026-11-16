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Auteur: Babacar SENE

Le jeu et les joueurs : Pathé Mboup encore décisif, Malang Sarr costaud

Après sa belle victoire de jeudi dernier (4-1), l’équipe nationale du Sénégal était attendue au tournant à Juba, face au Soudan. Les Lions ont une nouvelle fois répondu présent en s’imposant (2-4). Mais que ce fut difficile pour les hommes de Patrick Vieira ! Après avoir pris l’avantage, ils ont vu les Soudanais revenir à deux partout au début de la seconde période. Il a finalement fallu attendre les entrées de Pathé Mboup, buteur et passeur décisif, de Paul Mendy buteur, et de Dion Lopy, passeur décisif, pour permettre au Sénégal de faire la différence. Un succès précieux qui rapproche un peu plus les Lions d’une qualification pour la CAN 2027.

Yehvann Diouf : 6/10

Dans une première période largement dominée par le Sénégal, Yehvann Diouf a vécu une entame de match plutôt tranquille. Toutefois, le gardien des Lions a rapidement été mis à contribution dès le retour des vestiaires. À la 47e minute, il a notamment dû réaliser une parade réflexe sur une frappe à bout portant. Les vingt minutes suivantes ont été beaucoup plus compliquées pour le dernier rempart sénégalais, dont la cage a été prise d’assaut par les attaquants soudanais. S’il s’est encore illustré en repoussant une frappe puissante, il n’a rien pu faire sur les deux buts encaissés, signés Nooh (52e) et Salah Adil (75e).

Sadibou Sané : 6/10

Pour sa deuxième titularisation au poste de latéral droit, l’ancien joueur de Génération Foot a livré une prestation solide. Costaud sur son flanc, il s’est distingué par des interventions autoritaires et une bonne présence défensive. Moins influent offensivement que son homologue El Hadji Malick Diouf, le défenseur de Monaco a néanmoins rempli sa mission avec sérieux dans le secteur défensif.

Moussa Niakhaté : 6/10

Capitaine en l’absence de Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté a bien entamé la rencontre en affichant beaucoup de sérénité et de solidité dans ses interventions. Ses relances vers l’avant ont également été intéressantes. Toutefois, le défenseur de l’Olympique Lyonnais a connu une seconde période plus délicate. Mis en difficulté par la vivacité des attaquants soudanais et leur montée en puissance, il a davantage souffert dans les duels au fil de la rencontre, notamment en fin de partie.

Malang Sarr : 7/10

Titularisé à la place de Kalidou Koulibaly, Malang Sarr a rendu une copie convaincante. Sobre, calme et précieux dans ses relances, le défenseur sénégalais s’est montré particulièrement vigilant. Il s’est notamment illustré à la 37e minute avec un retour salvateur pour empêcher un attaquant soudanais de trouver le chemin des filets. Juste avant la pause, il a récidivé en réalisant un tacle parfaitement maîtrisé pour stopper un adversaire qui filait au but (44e). En seconde période, malgré les difficultés rencontrées par la défense sénégalaise face aux offensives soudanaises, il a continué à faire preuve de sérieux et d’engagement.

El Hadji Malick Diouf : 7/10

Dans une première période largement maîtrisée par le Sénégal, El Hadji Malick Diouf s’est rapidement illustré grâce à ses nombreuses montées offensives. Très actif sur son couloir gauche, le latéral sénégalais a constamment apporté le surnombre dans le camp adverse. Ses efforts ont été récompensés à la 22e minute lorsqu’il a inscrit un superbe deuxième but, à la conclusion d’une longue ouverture de Pape Gueye.

Pape Matar Sarr : 5/10

Auteur d’une bonne entrée lors du match aller à Dakar, Pape Matar Sarr avait cette fois été titularisé par Patrick Vieira. Mais le milieu de terrain de la Juventus n’a pas véritablement répondu aux attentes. Malgré ses qualités techniques, l’ancien joueur de Génération Foot a peiné à peser sur la construction du jeu et à apporter de la créativité dans l’entrejeu. S’il a fait preuve de générosité dans les efforts défensifs, le milieu de 24 ans a globalement livré une prestation en dessous de son potentiel. Il a cédé sa place à Dion Lopy à la 77e minute. Ce dernier s’est rapidement illustré en délivrant une passe décisive à Pathé Mboup pour le troisième but sénégalais (87e).

Lamine Camara : 4/10

Comme jeudi dernier au stade Léopold-Sédar-Senghor, Lamine Camara n’a pas été à son avantage. Malgré sa belle technique, sa créativité et sa volonté, le milieu de terrain de l’AS Monaco a semblé manquer de rythme dans cette rencontre. Malgré une bonne agressivité dans les duels, il a manqué de justesse dans ses initiatives offensives. Remplacé par Massiré Sylla (90e+2), qui a honoré sa première sélection.

Pape Gueye : 5/10

De retour dans le onze de départ après avoir purgé sa suspension, Pape Gueye a connu une rencontre compliquée. À l’image de ses partenaires du milieu de terrain, le joueur de Villarreal n’a pas réussi à peser suffisamment sur le jeu. Malgré une bonne présence physique, il a manqué d’impact et de spontanéité dans ses initiatives offensives. Il s’est toutefois illustré sur le deuxième but d’El Hadji Malick Diouf grâce à une longue ouverture parfaitement dosée (22e). Il a cédé sa place à Pape Demba Diop (77e).

Iliman Ndiaye : 6/10

Aligné dans un rôle de meneur de jeu, Iliman Ndiaye a bien entamé la rencontre en faisant étalage de sa qualité technique. Très présent dans l’entrejeu, il a régalé par sa facilité balle au pied et délivré une belle passe à Nicolas Jackson (17e), qui n’a pas su concrétiser l’occasion. En seconde période, le milieu offensif sénégalais a progressivement perdu de son influence, manquant notamment quelques transitions pourtant abordables. Remplacé par Pathé Mboup (81e), qui a encore marqué les esprits. Le jeune attaquant de 24 ans a redonné l’avantage aux Lions en inscrivant le troisième but sur une passe de Dion Lopy (87e), avant de servir Paul Mendy pour le quatrième but sénégalais (90e+1). Il est même passé tout près d’un doublé, mais sa tentative a terminé sur le poteau (90e+3). Une entrée éblouissante !

Nicolas Jackson : 5/10

Buteur de la rencontre aller rencontre aller, Nicolas Jackson s’est procuré la première occasion dès la 22e seconde, sans parvenir à cadrer sa tentative. Trois minutes plus tard, l’attaquant sénégalais s’est montré plus efficace en ouvrant le score sur un corner d’Ibrahim Mbaye (4e). Mais l’ancien joueur de Chelsea est rapidement retombé dans ses travers, manquant plusieurs occasions franches qui auraient pu permettre aux Lions de se mettre à l’abri. Malgré son but, sa prestation reste mitigée. Il a été remplacé par Paul Mendy (77e) qui a marqué le quatrième but des Lions.

Ibrahim Mbaye : 4/10

Passeur décisif sur l’ouverture du score de Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye a ensuite éprouvé des difficultés à se montrer dangereux. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a manqué de précision dans le dernier geste et n’a pas réussi à faire la différence sur ses débordements. Malgré plusieurs situations intéressantes en contre-attaque, l’attaquant d’Aston Villa a multiplié les mauvais choix et les imprécisions. Une prestation décevante pour le jeune international sénégalais, passé à côté de son match.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a battu le Soudan 4-2 à Juba, après avoir mené avant de voir les Soudanais revenir à 2-2 en début de seconde période. - Pathé Mboup, entré en jeu, a inscrit le troisième but sénégalais sur une passe de Dion Lopy et a délivré la passe décisive pour le quatrième but de Paul Mendy. - Malang Sarr, titularisé à la place de Kalidou Koulibaly, a réalisé un retour salvateur à la 37e minute et un tacle maîtrisé à la 44e.