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Auteur: Foot Mercato

Le Real Madrid vient de recevoir une offre dingue pour Endrick !

Le mercato hivernal devrait être plutôt calme du côté de la Castellana. Après un début de saison un peu poussif, qui a valu de premières critiques à Mourinho et à bon nombre de joueurs de l’effectif, les Merengues ont trouvé leur rythme de croisière et ont recollé au Barça en Liga, en plus de réaliser un parcours parfait en Ligue des Champions. Tout semble aller pour le mieux donc, et, a priori, pas besoin de se renforcer cet hiver.

Les dirigeants merengues sont de toute manière assez peu friands de recrutements hivernaux. En revanche, dans le sens des départs, il pourrait y avoir du mouvement, avec des joueurs qui pourraient partir en prêt, à l’image du jeune Thiago Pitarch, barré par la concurrence au milieu de terrain. Mais s’il y a un nom qui va faire parler en janvier, c’est Endrick. Difficile, à l’heure actuelle, de connaître les plans du joueur. Ce qui est certain, c’est qu’il ne semble pas totalement compter pour José Mourinho, qui ne l’a titularisé qu’une fois cette saison (pour 8 apparitions TCC au total).

Une plus-value sur Endrick ?

Une situation difficile pour un joueur qui a besoin de temps de jeu pour poursuivre sa progression. Surtout qu’il ne manque pas de prétendants, avec bon nombre de clubs de Premier League et de Serie A qui rêvent de l’accueillir. C’est l’AC Milan qui semble le plus chaud sur le dossier, et la Cadena SER vient de confirmer l’intérêt des Lombards pour l’attaquant de 20 ans. Mieux, le média indique qu’une offre de 70 millions d’euros a déjà été formulée, et qu’elle est donc déjà arrivée sur le bureau de la direction du Real Madrid. L’AC Milan aurait même déjà parlé avec Endrick pour lui faire parvenir son intérêt.

Pour l’instant, José Mourinho ne souhaite pas se séparer du joueur. De son côté, Endrick ne penche pas forcément pour un départ mais l’entourage de l’ancien de Palmeiras pourrait le pousser à faire ses valises. Dans le cas où un transfert ne soit pas possible cet hiver, l’écurie milanaise a déjà prévu de repasser à l’attaque cet été. Signe que Ruben Amorim et les décideurs milanais comptent vraiment sur lui. Côté merengue, on ferait même une petite plus-value sur le joueur, qui avait coûté 35 millions d’euros fixe + 25 millions d’euros sous forme de bonus qui n’ont pour l’instant pas été atteints. Affaire à suivre…

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'AC Milan a formulé une offre de 70 millions d'euros pour Endrick, arrivée sur le bureau de la direction du Real Madrid. - Endrick n'a été titularisé qu'une fois cette saison par José Mourinho, pour 8 apparitions toutes compétitions confondues. - José Mourinho ne souhaite pas se séparer du joueur, et l'AC Milan prévoit de revenir à l'attaque cet été si un transfert échoue cet hiver.