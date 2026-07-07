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Les vérités de Fouzi Lekjaa sur Lamine Yamal : « Je ne connais pas d'espagnol qui s'appelle Jamel »

Auteur: onzemondial.com

il y a 1 jour 8233 Lectures 21 Commentaires | English
Les vérités de Fouzi Lekjaa sur Lamine Yamal : « Je ne connais pas d'espagnol qui s'appelle Jamel »

EXCLU : « Je ne connais pas d'espagnol qui s'appelle Jamel » : Les vérités de Fouzi Lekjaa sur Lamine Yamal

Alors que le football marocain vit une ère post-2022 florissante, le choix de la jeune pépite Lamine Yamal de représenter l'Espagne continue de faire parler. Dans le nouveau documentaire exceptionnel de Onze Mondial, « Inside : L’essor du football marocain », le président de la FRMF Fouzi Lekjaa brise le silence avec franchise, humour et philosophie sur ce dossier brûlant.

Derrière l'épopée des Lions de l'Atlas au Mondial 2022 se cache une stratégie de formation et de détection qui bouscule l'ordre mondial. Pourtant, l'une des plus grandes attractions du football mondial, Lamine Yamal, a choisi de porter le maillot de la Roja. Un feuilleton brûlant sur lequel Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), s'exprime sans détour. Cette séquence forte est issue du documentaire événement de 45 minutes signé Onze Mondial : « Inside : L’essor du football marocain ».

« Le choix de Jamel, on l’a respecté »

Dans cet extrait exclusif, le patron du football marocain aborde la décision de l'attaquant du FC Barcelone avec une sérénité totale :« Le choix de Jamel, on l’a respecté, on ne l’a jamais contesté. On n’a jamais changé de comportement envers Jamel, ni sa famille. »

C'est avec un sourire et une pointe d'ironie que Fouzi Lekjaa glisse cette phrase choc : « Moi, je ne connais pas d'Espagnol qui s'appelle Jamel ». Cependant, loin de toute animosité, il insiste sur le fait que la famille du joueur reste profondément attachée à ses racines, venant régulièrement passer ses vacances dans les provinces du Nord du Maroc où « ils seront toujours les bienvenus ».

L'universalité avant la frustration

Pour Lekjaa, l'essor du football marocain dépasse largement les destins individuels. La FRMF refuse de mettre dans la balance « la frustration ou la fierté » lorsqu'il s'agit du choix des binationaux. Le constat est bien plus global : le projet sportif du Royaume est désormais si solide qu'il « devient la règle ». Voir un talent d'origine marocaine participer à l'épanouissement d'une nation voisine et amie comme l'Espagne fait aussi partie, selon lui, de « l'universalité du football ».

Ce grand format Inside croise également les regards de cadres de l'équipe nationale (Achraf Hakimi, Yassine Bouno) et des têtes pensantes de la direction technique (Fathi Jamal, Mohamed Ouahbi) pour décrypter cette nouvelle ère de réussite durable.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Fouzi Lekjaa affirme respecter le choix de Lamine Yamal de représenter l'Espagne, sans jamais le contester. - Il ironise en déclarant ne pas connaître d'Espagnol nommé "Jamel", tout en soulignant les liens familiaux du joueur avec le Maroc. - Lekjaa considère que l'essor du football marocain dépasse les cas individuels, valorisant l'universalité du sport.
Auteur: onzemondial.com
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (21)

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    Mamadou Lamine diedhiou ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Demandez à Faouzi lejka s'il l'histoire de l'humanité s'il connait un marocain qui s'appelle DIAZ?
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    Karim-USA il y a 1 jour
    Pour moi, Lamine Yamal a bien fait de choisir l’Espagne. Au moins il y a moins de racisme en Espagne contrairement au Maroc où on appelle les noirs kahlouch. Certains sociétés sont ouvertement racistes.
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    Oui il y a 1 jour
    Maghrébins, arabes, sud-américains, russes sont très racistes. Je pense qu'ils complexent des Européens de l'ouest et des nord-americains parce qu'ils sont moins blancs ou moins développés qu'eux.
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    Avis il y a 18 heures
    Moins de racisme en Espagne ?, tu vie sur quelle planète
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    Ahmadou Gueye 0000111 il y a 1 jour
    Lamine pouvais aussi jouer pour la Guinée Équatoriale qui a une bonne équipe. Ce mec est un vrai raciste. Lamine est noir aussi de par sa mère. Laisse le en paix. Le Maroc n'impressionne personne.
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    FSF corrompu il y a 1 jour
    En tout cas, on a beau le detester a cause de osn comportement , il fait un bon boulot por le football marocain. woutei naak sounou federaux corrompus voleurs yi nek si deuk bi di tiakaay.
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    On il y a 1 jour
    Dites lui qu'On ne connait pas de marocain qui porte le nom de Diop aussi
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    Leo il y a 1 jour
    Et toi Lebja, tu connais des marocains qui portent des noms de famille DIOP (Issa DIOP et Sofiane DIOP), GOMIS (le gardien de votre équipe nationale olympique, etc? Ces noms de familles ne sonnent-ils sénégalais, ce pays que vous détestez tant.
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    modibo il y a 13 heures
    un marocain DIAZ c du jamais vu et votre ministre qui dit carrément qu'il ne joue pas pour représenter l'AFRIQUE ,donc arrêter de jouer la can contrairement a Hossam qui se dit fière d'être africain arabe merci l'Égypte vous nous avez rendu fière malgré la défaite comme le Senegal d'ailleurs nos deux éliminations ont été programme par la Fifa depuis .pour moi l'afrique en a fini avec coupe du monde puisque le Maroc n'est pas africain.merci et vive l'Afrique

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