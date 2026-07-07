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Auteur: onzemondial.com

il y a 1 jour

EXCLU : « Je ne connais pas d'espagnol qui s'appelle Jamel » : Les vérités de Fouzi Lekjaa sur Lamine Yamal

Alors que le football marocain vit une ère post-2022 florissante, le choix de la jeune pépite Lamine Yamal de représenter l'Espagne continue de faire parler. Dans le nouveau documentaire exceptionnel de Onze Mondial, « Inside : L’essor du football marocain », le président de la FRMF Fouzi Lekjaa brise le silence avec franchise, humour et philosophie sur ce dossier brûlant.

Derrière l'épopée des Lions de l'Atlas au Mondial 2022 se cache une stratégie de formation et de détection qui bouscule l'ordre mondial. Pourtant, l'une des plus grandes attractions du football mondial, Lamine Yamal, a choisi de porter le maillot de la Roja. Un feuilleton brûlant sur lequel Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), s'exprime sans détour. Cette séquence forte est issue du documentaire événement de 45 minutes signé Onze Mondial : « Inside : L’essor du football marocain ».

« Le choix de Jamel, on l’a respecté »

Dans cet extrait exclusif, le patron du football marocain aborde la décision de l'attaquant du FC Barcelone avec une sérénité totale :« Le choix de Jamel, on l’a respecté, on ne l’a jamais contesté. On n’a jamais changé de comportement envers Jamel, ni sa famille. »

C'est avec un sourire et une pointe d'ironie que Fouzi Lekjaa glisse cette phrase choc : « Moi, je ne connais pas d'Espagnol qui s'appelle Jamel ». Cependant, loin de toute animosité, il insiste sur le fait que la famille du joueur reste profondément attachée à ses racines, venant régulièrement passer ses vacances dans les provinces du Nord du Maroc où « ils seront toujours les bienvenus ».

L'universalité avant la frustration

Pour Lekjaa, l'essor du football marocain dépasse largement les destins individuels. La FRMF refuse de mettre dans la balance « la frustration ou la fierté » lorsqu'il s'agit du choix des binationaux. Le constat est bien plus global : le projet sportif du Royaume est désormais si solide qu'il « devient la règle ». Voir un talent d'origine marocaine participer à l'épanouissement d'une nation voisine et amie comme l'Espagne fait aussi partie, selon lui, de « l'universalité du football ».

Ce grand format Inside croise également les regards de cadres de l'équipe nationale (Achraf Hakimi, Yassine Bouno) et des têtes pensantes de la direction technique (Fathi Jamal, Mohamed Ouahbi) pour décrypter cette nouvelle ère de réussite durable.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fouzi Lekjaa affirme respecter le choix de Lamine Yamal de représenter l'Espagne, sans jamais le contester. - Il ironise en déclarant ne pas connaître d'Espagnol nommé "Jamel", tout en soulignant les liens familiaux du joueur avec le Maroc. - Lekjaa considère que l'essor du football marocain dépasse les cas individuels, valorisant l'universalité du sport.