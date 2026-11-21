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Auteur: Babacar SENE

Liga espagnole : Carlos Espí délivre le Real Madrid face au Celta

Le Real Madrid a évité une mauvaise surprise ce samedi en s’imposant dans la douleur face au Celta Vigo (2-1), à l’occasion de la 13e journée de Liga. Menés dès les premières minutes, les Madrilènes ont finalement arraché la victoire grâce à Carlos Espí, décisif en fin de rencontre.

Les Merengue ont pourtant mal entamé la partie. Dès la 5e minute, Pablo Duran a ouvert le score pour le Celta, mettant les hommes de José Mourinho sous pression. Malgré leurs tentatives pour revenir, les Madrilènes ont buté sur une défense bien organisée et ont même manqué une belle occasion d’égaliser lorsque Kylian Mbappé a expédié son penalty au-dessus de la barre à la 38e minute.

Dans une rencontre compliquée, Thibaut Courtois a également dû multiplier les interventions pour maintenir son équipe dans la course. Le Real Madrid a finalement trouvé la faille à la 66e minute. Sur une passe en retrait de Mbappé, Jude Bellingham a remis les deux formations à égalité.

Alors que le match semblait se diriger vers un partage des points, Carlos Espí, entré en jeu à la 78e minute, a fait basculer la rencontre. À la 85e, l’attaquant a repris son propre coup de tête repoussé par le gardien du Celta, André Radu, pour offrir une victoire précieuse aux Madrilènes.

Grâce à ce succès, le Real Madrid compte provisoirement 33 points et rejoint le FC Barcelone au classement. Les Merengue restent toutefois derrière les Catalans à la différence de buts, avec un match supplémentaire disputé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Real Madrid a battu le Celta Vigo 2-1 lors de la 13e journée de Liga, après avoir été mené dès la 5e minute sur un but de Pablo Duran. - Kylian Mbappé a manqué un penalty à la 38e minute, avant que Jude Bellingham n'égalise à la 66e sur une passe en retrait de Mbappé. - Carlos Espí, entré à la 78e minute, a marqué le but victorieux à la 85e ; le Real compte provisoirement 33 points et rejoint le FC Barcelone au classement, derrière à la différence de buts avec un match supplémentaire disputé.