Liga espagnole : Carlos Espí délivre le Real Madrid face au Celta
Le Real Madrid a évité une mauvaise surprise ce samedi en s’imposant dans la douleur face au Celta Vigo (2-1), à l’occasion de la 13e journée de Liga. Menés dès les premières minutes, les Madrilènes ont finalement arraché la victoire grâce à Carlos Espí, décisif en fin de rencontre.
Les Merengue ont pourtant mal entamé la partie. Dès la 5e minute, Pablo Duran a ouvert le score pour le Celta, mettant les hommes de José Mourinho sous pression. Malgré leurs tentatives pour revenir, les Madrilènes ont buté sur une défense bien organisée et ont même manqué une belle occasion d’égaliser lorsque Kylian Mbappé a expédié son penalty au-dessus de la barre à la 38e minute.
Dans une rencontre compliquée, Thibaut Courtois a également dû multiplier les interventions pour maintenir son équipe dans la course. Le Real Madrid a finalement trouvé la faille à la 66e minute. Sur une passe en retrait de Mbappé, Jude Bellingham a remis les deux formations à égalité.
Alors que le match semblait se diriger vers un partage des points, Carlos Espí, entré en jeu à la 78e minute, a fait basculer la rencontre. À la 85e, l’attaquant a repris son propre coup de tête repoussé par le gardien du Celta, André Radu, pour offrir une victoire précieuse aux Madrilènes.
Grâce à ce succès, le Real Madrid compte provisoirement 33 points et rejoint le FC Barcelone au classement. Les Merengue restent toutefois derrière les Catalans à la différence de buts, avec un match supplémentaire disputé.
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