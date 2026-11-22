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Auteur: Babacar SENE

il y a 1 heure

Liga espagnole : le Barça réussit une belle remontada et conserve son avance

Après la victoire arrachée par le Real Madrid face au Celta Vigo (2-1), le FC Barcelone se devait de réagir à domicile contre Villarreal de Pape Gueye. Les Catalans ont répondu avec la manière en renversant le Sous-Marin jaune (3-2).

Pourtant, les hommes de Hans-Dieter Flick ont mal entamé la rencontre. Villarreal a rapidement pris deux buts d'avance, grâce à Buchanan (5e) et Tani Oluwaseyi (7e). À la 23e minute, Lamine Yamal avait l'occasion de réduire l'écart sur penalty, mais il a manqué sa tentative.

Après une première période catastrophique, le Barça s'est montré beaucoup plus entreprenant au retour des vestiaires. Gerard Martín a d'abord relancé les siens en réduisant le score à la 57e minute, avant que Fermin Lopez n'égalise quatre minutes plus tard (61e).

Dominants dans les trente dernières minutes, les Blaugrana ont finalement pris l'avantage grâce à un but contre son camp de Pau Navarro à la 67e minute, scellant ainsi une remontada spectaculaire.

Avec cette victoire renversante, le FC Barcelone (1er, 36 points) conserve trois points d'avance sur le Real Madrid au classement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le FC Barcelone a battu Villarreal 3-2 à domicile après avoir été mené 2-0. - Lamine Yamal a manqué un penalty à la 23e minute. - Le Barça conserve trois points d'avance sur le Real Madrid au classement.