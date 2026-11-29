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Auteur: Babacar SENE

Liga espagnole : Raphinha et le Barça surclassent le Deportivo La Corogne et prennent le large

Battus par Alavés (2-1), les Madrilènes ont laissé une belle opportunité au FC Barcelone de creuser l’écart en tête du classement. Les Catalans n’ont pas laissé passer cette occasion, s’imposant largement face au Deportivo La Corogne (1-5), grâce notamment à un triplé de Raphinha.

Portés par leurs deux leaders techniques, Raphinha et Lamine Yamal, les Blaugrana ont rapidement affiché leurs ambitions. Yamal a ouvert le score dès la 2e minute, avant que le Deportivo La Corogne ne réagisse en égalisant par Aubameyang à la 9e minute.

Mais les hommes de Hans-Dieter Flick ont vite repris le contrôle de la rencontre. Dani Olmo a redonné l’avantage au Barça à la 20e minute, permettant aux Catalans de regagner les vestiaires avec un avantage au score.

Au retour des vestiaires, Raphinha a pris les choses en main. L'attaquant brésilien a inscrit trois nouveaux buts aux 50e, 83e et 90e+1 minutes, scellant une large victoire du FC Barcelone (1-5).

Grâce à ce succès éclatant, le Barça(1e,39pts) compte désormais six points d’avance sur le Real Madrid (3e,33pts) et cinq sur l’Atlético Madrid(2e,34pts).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le FC Barcelone s'impose 1-5 face au Deportivo La Corogne, avec un triplé de Raphinha. - Yamal a ouvert le score à la 2e minute et Aubameyang a égalisé à la 9e pour La Corogne. - Le Barça compte 39 points et devance le Real Madrid (33 pts) de six points et l'Atlético (34 pts) de cinq points.