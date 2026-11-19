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Auteur: Babacar SENE

Ligue 1 (2e journée en retard) : Linguère et Teungueth FC se neutralisent

La Linguère de Saint-Louis recevait ce jeudi Teungueth FC en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Au terme d’une rencontre disputée, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1).

Les Saint-Louisiens, qui restaient sur une victoire face au Casa Sports (1-0) lors de la 5e journée, ont été freinés par les Rufisquois. Ces derniers, battus par le Jaraaf (0-1) lors de leur précédente sortie, ont pourtant idéalement entamé la rencontre. Dès la 1re mn, Mouhamed Ben Diouf a ouvert le score en profitant d’un centre d’Alassane Guèye pour surprendre la défense de la Linguère.

Avec ce but matinal, les hommes d’Amara Traoré ont eu du mal à se mettre dans le rythme. Teungueth FC, dominateur dans la possession du ballon durant la première période, n’est toutefois pas parvenu à creuser l’écart malgré plusieurs opportunités.

Au retour des vestiaires, les meilleures occasions ont été à mettre à l’actif de Teungueth FC, malgré un sursaut de la Linguère.

À la 85e mn, Babacar Diop a remis les pendules à l’heure pour les Saint-Louisiens. Bien placé au cœur de la défense adverse, il a profité d’une sortie hasardeuse du gardien pour le lober et offrir l’égalisation aux siens.

Au final, les deux formations se sont neutralisées (1-1), au terme d’un match où Teungueth FC a manqué l’occasion de repartir avec les trois points.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Linguère de Saint-Louis et Teungueth FC ont fait match nul (1-1) en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. - Mouhamed Ben Diouf a ouvert le score dès la 1re minute pour Teungueth FC sur un centre d'Alassane Guèye. - Babacar Diop a égalisé à la 85e minute pour la Linguère en lobant le gardien après une sortie hasardeuse.