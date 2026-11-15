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Auteur: BABACAR SENE

Ligue 1 (5e journée) : L’US Gorée consolide sa première place, le Jaraaf enchaîne, Teungueth FC patauge

La 5e journée de Ligue 1 sénégalaise, disputée ce week-end, a été marquée par la confirmation de l’US Gorée en tête du classement. Opposés à leur dauphin, l’ASC HLM de Dakar, les Insulaires se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Un succès précieux qui leur permet de conforter leur première place avec 13 pts.

Dans le choc de cette journée, le Jaraaf a pris le meilleur sur Teungueth FC (1-0) et se hisse à la 2e place avec 11 pts. De son côté, le champion en titre concède une deuxième défaite consécutive.

Toujours dans le haut du tableau, l’AJEL de Rufisque (4e, 9 pts) a également assuré l’essentiel en dominant Dakar Sacré-Cœur (1-0).

Au stade Djibril Diagne, Génération Foot a été surpris à domicile par Wallydaan, 3-1. De son côté, Diambars FC a remporté le derby de la Petite Côte avec autorité. Portés par un triplé de Cheikh Cherif Guèye, les Académiciens ont largement dominé le Stade de Mbour (4-1). Une victoire qui leur permet d'occuper la 5e place avec 8 pts.

Au stade Mawade Wade, la Linguère de Saint-Louis a enfin lancé sa saison en décrochant son premier succès face au Casa Sports (1-0). Une nouvelle contre-performance pour le club ziguinchorois, qui recule à la 14e place du classement.

L’AS Pikine a également signé sa première victoire de la saison. Au stade Alassane Djigo, les Pikinois ont pris le dessus sur l’US Ouakam (2-1).

Enfin, au stade Aline Sitoé Diatta, le promu Essamaye FC a lui aussi ouvert son compteur de victoires dans l’élite en dominant le Guédiawaye FC (2-1).

Résultats 5e journée

US Gorée - ASC HLM 1-0

Linguère - Casa Sports 1-0

Jaraaf - Teungueth FC 1-0

AS Pikine - US Ouakam 2-1

Essamaye FC - Guédiawaye FC 2-1

Diambars FC - Stade de Mbour 4-1

Génération Foot - Wallydaan 1-3

AJEL de Rufisque - Dakar Sacré-Cœur 1-0

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’US Gorée bat l’ASC HLM 1-0 et conforte sa première place avec 13 pts. - Le Jaraaf s’impose 1-0 face à Teungueth FC et se hisse à la 2e place avec 11 pts. - Diambars FC domine le Stade de Mbour 4-1 avec un triplé de Cheikh Cherif Guèye et occupe la 5e place avec 8 pts.