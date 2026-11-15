Ligue 1 (5e journée) : L’US Gorée consolide sa première place, le Jaraaf enchaîne, Teungueth FC patauge
La 5e journée de Ligue 1 sénégalaise, disputée ce week-end, a été marquée par la confirmation de l’US Gorée en tête du classement. Opposés à leur dauphin, l’ASC HLM de Dakar, les Insulaires se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Un succès précieux qui leur permet de conforter leur première place avec 13 pts.
Dans le choc de cette journée, le Jaraaf a pris le meilleur sur Teungueth FC (1-0) et se hisse à la 2e place avec 11 pts. De son côté, le champion en titre concède une deuxième défaite consécutive.
Toujours dans le haut du tableau, l’AJEL de Rufisque (4e, 9 pts) a également assuré l’essentiel en dominant Dakar Sacré-Cœur (1-0).
Au stade Djibril Diagne, Génération Foot a été surpris à domicile par Wallydaan, 3-1. De son côté, Diambars FC a remporté le derby de la Petite Côte avec autorité. Portés par un triplé de Cheikh Cherif Guèye, les Académiciens ont largement dominé le Stade de Mbour (4-1). Une victoire qui leur permet d'occuper la 5e place avec 8 pts.
Au stade Mawade Wade, la Linguère de Saint-Louis a enfin lancé sa saison en décrochant son premier succès face au Casa Sports (1-0). Une nouvelle contre-performance pour le club ziguinchorois, qui recule à la 14e place du classement.
L’AS Pikine a également signé sa première victoire de la saison. Au stade Alassane Djigo, les Pikinois ont pris le dessus sur l’US Ouakam (2-1).
Enfin, au stade Aline Sitoé Diatta, le promu Essamaye FC a lui aussi ouvert son compteur de victoires dans l’élite en dominant le Guédiawaye FC (2-1).
Résultats 5e journée
US Gorée - ASC HLM 1-0
Linguère - Casa Sports 1-0
Jaraaf - Teungueth FC 1-0
AS Pikine - US Ouakam 2-1
Essamaye FC - Guédiawaye FC 2-1
Diambars FC - Stade de Mbour 4-1
Génération Foot - Wallydaan 1-3
AJEL de Rufisque - Dakar Sacré-Cœur 1-0
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