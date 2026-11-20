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Auteur: Babacar SENE

Ligue 1 (6e journée) : Casa Sports-Essamaye FC, le derby de la Casamance en attraction

La 6e journée de Ligue 1 sera marquée par un rendez-vous très attendu à Ziguinchor. Le Casa Sports et Essamaye FC vont s’affronter pour la première fois dans un derby qui promet de belles émotions. Les deux formations de la capitale du Sud auront à cœur de remporter cette première confrontation dans l’élite du football sénégalais.

Battu lors de la précédente journée par la Linguère (1-0), le Casa Sports compte renouer avec la victoire. De son côté, Essamaye FC abordera cette rencontre avec le plein de confiance après son succès à domicile face au Guédiawaye FC (2-1).

Dans le haut du classement, le leader, l’US Gorée, effectuera un déplacement périlleux à Thiès pour y affronter Wallydaan. Avec 13 pts au compteur, les Insulaires chercheront à consolider leur première place. Mais leur tâche s’annonce compliquée face à une équipe de Wallydaan (7e, 7 pts) qui reste sur une belle victoire à Déni Biram Ndao contre Génération Foot (3-1). Les Thiessois tenteront de confirmer cette performance devant leur public.

Deuxième avec 10 pts, le Jaraaf se déplace dans la banlieue pour affronter le Guédiawaye FC (6e, 8 pts) pour un choc entre deux formations ambitieuses, qui lorgnent le fauteuil de leader.

De son côté, l’ASC HLM (3e, 10 pts), privée de son attaquant vedette Ibrahima Dione, dit « Vampire », retenu avec la sélection nationale U17 pour la Coupe du monde, tentera de se relancer sur la pelouse de l’US Ouakam, dernière du classement. La lanterne rouge (16e, 3 pts) aura également besoin de points pour sortir de la zone de relégation.

Champion du Sénégal en titre, le Teungueth FC traverse une période délicate. Les Rufisquois (10e, 5 pts), face à Diambars FC (5e, 8 pts), n’auront pas droit à l’erreur s’ils veulent éviter de s’enfoncer dans la crise.

Au stade municipal de Yoff, Dakar Sacré-Cœur (13e, 3 pts) accueillera Génération Foot (9e, 5 pts) dans un duel entre deux académies à la recherche de points.

Enfin, au stade municipal de Nguekhokh, le Stade de Mbour (15e, 3 pts) recevra l’AJEL de Rufisque (4e, 9 pts). Toujours à la recherche de leur première victoire de la saison, les Mbourois devront se méfier d’une formation rufisquoise qui affiche de belles dispositions loin de ses bases.

Programme 6e journée

Samedi 21 novembre à 17 h

Stade Lat Dior

Wallydaan - US Gorée

Stade municipal de Yoff

Dakar Sacré-Cœur - Génération Foot

Dimanche 22 novembre à 16 h 30

Stade Mawade Wade

Linguère - AS Pikine

Stade Ngalandou Diouf

Teungueth FC - Diambars FC

Stade municipal Nguekhokh

Stade de Mbour - AJEL de Rufisque

Stade Aline Sitoé Diatta

Casa Sports - Essamaye FC

Stade municipal Ngor

US Ouakam - ASC HLM de Dakar

Stade Amadou Barry

Guédiawaye FC - Jaraaf

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Casa Sports et Essamaye FC s'affrontent pour la première fois en Ligue 1 dans un derby à Ziguinchor lors de la 6e journée. - Le Casa Sports a été battu par la Linguère (1-0) lors de la journée précédente, tandis qu'Essamaye FC a battu le Guédiawaye FC (2-1). - L'US Gorée, leader avec 13 pts, se déplace à Thiès pour affronter Wallydaan (7e, 7 pts).