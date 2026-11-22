Ligue 1 (6e journée) : L’US Gorée reste leader, Essamaye s’offre le derby de la Casamance
La Ligue 1 sénégalaise disputait ce week-end sa 6e journée, avec en attraction le derby de la Casamance Essamaye FC-Casa Sports. Pour cette première confrontation entre les deux formations à l’ère du professionnalisme, Essamaye FC a eu le dernier mot en s’imposant 1-0. Joaquim Sagna a inscrit l’unique but de la rencontre à la 63e mn.
Grâce à ce deuxième succès consécutif, Essamaye remonte à la 9e place avec 8 pts.
En tête du classement, l’US Gorée conserve son fauteuil de leader. Les Insulaires (14 pts) ont rapporté un précieux point de leur déplacement à Thiès face à Wallydaan (0-0). Derrière, l’ASC HLM de Dakar réalise une bonne opération en dominant l’US Ouakam (1-0) et s’empare de la 2e place avec 13 pts.
Le Jaraaf de Dakar, qui occupait la 2e position avec 11 pts avant cette journée, a en revanche connu un coup d’arrêt dans la banlieue dakaroise. Les Médinois se sont inclinés face à Guédiawaye FC (1-0). Un succès important pour les Crabes, qui grimpent à la 5e place avec 11 pts.
À Saint-Louis, l’AS Pikine a décroché sa deuxième victoire de la saison en allant s’imposer sur la pelouse de la Linguère (1-0). De son côté, l’AJEL de Rufisque a réalisé une belle opération en dominant le Stade de Mbour (1-0), à Nguékhokh. Le choc des académiciens entre Dakar Sacré-Cœur et Génération Foot a été sanctionné par un match nul ( 1-1).
Enfin, au stade Ngalandou Diouf, le Teungueth FC et Diambars se sont quittés bons amis (0-0).
Résultats 6e journée
Casa Sports - Essamaye 0-1
Teungueth FC - Diambars FC 0-0
Linguère - AS Pikine 0-1
Wallydaan - US Gorée 0-0
US Ouakam - ASC HLM Dakar 0-1
Guediawaye FC - Jaraaf 1-0
Stade de Mbour - AJEL de Rufisque 0-1
Dakar Sacré-Coeur - Génération Foot 1-1
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