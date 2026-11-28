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Auteur: Babacar SENE

il y a 1 heure

Ligue 1 / 7e journée : statu quo en tête du classement, le Casa Sports s’enfonce

La 7e journée de Ligue 1 a livré son lot de résultats ce samedi. En haut du classement, l’US Gorée (1re, 15 pts), l’ASC HLM (2e, 14 pts) et le Jaraaf (3e, 12 pts) ont tous été tenus en échec, laissant la hiérarchie inchangée.

Leader du championnat, l’US Gorée a été accrochée par Teungueth FC (1-1). De son côté, l’ASC HLM n’a pas réussi à faire mieux sur sa pelouse face à Wallydaan de Thiès (1-1), tandis que le Jaraaf a ramené un point de son déplacement chez Diambars FC (0-0).

Au stade Ngalandou Diouf, l’US Ouakam s’est imposée face à l’AJEL de Rufisque (4-2). Un succès qui permet aux Ouakamois de renouer avec la victoire après deux revers consécutifs.

En déplacement à Ziguinchor, la Linguère de Saint-Louis a réalisé une belle opération en dominant Essamaye FC (0-1). Ce précieux succès permet aux Saint-Louisiens de remonter à la 11ᵉ place avec 8 points.

Pour Essamaye FC, cette défaite met fin à une série de deux victoires consécutives. Au stade Djibril Diagne de Béni Biram Ndao, Génération Foot a corrigé Guédiawaye FC ( 3-0). Une victoire qui permet aux Grenats de grimper à la 8ᵉ place avec 9 points.

Au stade municipal de Yoff, Dakar Sacré-Cœur a pris le dessus sur le Casa Sports (3-1). Les Ziguinchorois enregistrent ainsi leur troisième défaite consécutive et restent englués dans le bas du classement, à la 16ᵉ place avec 3 points.

Enfin, au stade Alassane Djigo, l’AS Pikine (7e, 10 pts) a été neutralisée par le Stade de Mbour (0-0).

US Gorée / Teungueth FC 1-1

Dakar Sacré Cœur / Casa Sports 3-1

AS Pikine / Stade de Mbour 0-0

Diambars FC / Jaraaf 0-0

Essamaye FC / Linguère 0-1

ASC HLM / Wallydaan 1-1

AJEL de Rufisque / US Ouakam 2-4

Génération Foot / Guédiawaye 3-0

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’US Gorée (1re, 15 pts), l’ASC HLM (2e, 14 pts) et le Jaraaf (3e, 12 pts) ont tous été tenus en échec, laissant la hiérarchie inchangée. - Dakar Sacré-Cœur a battu le Casa Sports (3-1), qui enregistre sa troisième défaite consécutive et reste 16e avec 3 points. - Génération Foot a corrigé Guédiawaye FC (3-0) et grimpe à la 8e place avec 9 points.