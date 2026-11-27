Ligue 1 – 7e journée : US Gorée-Teungueth FC et Diambars-Jaraaf, deux belles affiches pour le week-end
La Ligue 1 sénégalaise aborde sa 7e journée avec plusieurs affiches intéressantes dont les duels entre l’US Gorée et Teungueth FC, ainsi que Diambars face au Jaraaf. Leader du championnat avec 14 pts, l’US Gorée accueille le champion sortant, le Teungueth FC, 11e avec 6 pts. Dans son antre du stade Djaguili Bagayokho, le club insulaire entend renouer avec la victoire et consolider sa première place. En face, la formation rufisquoise, en difficulté depuis le début de la saison, cherchera à se relancer.
Quatrième au classement avec 11 pts, le Jaraaf effectue un déplacement sur la Petite Côte pour affronter Diambars, 6e avec 9 pts. Battu lors de la dernière journée par le Guédiawaye FC, le club de la Médina aura fort à faire face à des Académiciens particulièrement à l’aise sur leur terrain.
L’ASC HLM de Dakar (2e, 13 pts) reçoit le Wallydaan de Thiès. Privés de leur attaquant vedette Ibrahima Dione, dit « Vampire », actuellement engagé avec les Lionceaux à la Coupe du monde U17, les Hlmois tenteront d’enchaîner une deuxième victoire consécutive.
L'AJEL de Rufisque (3e, 12 pts) accueille la lanterne rouge, l’US Ouakam (3 pts). Ce derby lébou promet une belle opposition entre deux formations aux ambitions bien différentes.
Au stade Alassane Djigo, l’AS Pikine (7e, 9 pts) reçoit le Stade de Mbour (15e, 3 pts). Forts de leur victoire à l’extérieur lors de la précédente journée, les Pikinois voudront confirmer devant leur public et poursuivre leur remontée au classement.
Au stade municipal de Yoff, le Dakar Sacré-Cœur (13e, 4 pts) accueille le Casa Sports (14e, 3 pts). Les Ziguinchorois tenteront de mettre fin à une série de deux défaites consécutives face à une formation dakaroise également en quête de points.
Au stade Djibril Diagne de Déni Biram Ndao, Génération Foot (10e, 6 pts) reçoit le Guédiawaye FC (5e, 11 pts). Sans victoire depuis la première journée, les Académiciens auront à cœur de goûter au succès à domicile. Mais les Crabes, qui restent sur une victoire face au Jaraaf, voudront confirmer leur bonne dynamique.
Enfin, au stade Aline Sitoé Diatta, le promu Essamaye (9e, 8 pts) accueille la Linguère de Saint-Louis (12e, 5 pts). Les Ziguinchorois viseront une troisième victoire consécutive pour poursuivre leur belle série, tandis que les Saint-Louisiens tenteront de repartir de l’avant.
Samedi 29 novembre à 16 h 30
Stade Ngalandou Diouf
AJEL de Rufisque - US Ouakam
Stade Alassane Djigo
AS Pikine - Stade de Mbour
Stade municipal HLM
ASC HLM - Wallydaan
Stade Aline Sitoé Diatta
Essamaye FC - Linguère
Stade municipal de Yoff
Dakar Sacré-Cœur - Casa Sports
Stade Fodé Wade
Diambars FC - Jaraaf
Stade Djaguily Bagayokho
US Gorée - Teungueth FC
Stade Djibril Diagne
16 h 15 Génération Foot - Guédiawaye FC
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