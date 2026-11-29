Sport

Auteur: Babacar SENE

Ligue 1 : Abdallah Sima entre dans l’histoire

Abdallah Sima a marqué les esprits ce samedi en réalisant une performance exceptionnelle sous les couleurs du RC Lens. Auteur d’un quintuplé lors du large succès des Sang et Or face à Angers (5-2), l’attaquant sénégalais a inscrit son nom dans les annales du championnat de France.

Avec ses cinq réalisations, le joueur de 25 ans devient le premier à signer un quintuplé en Ligue 1 depuis Carlos Eduardo. Le Brésilien, alors sous les couleurs de l’OGC Nice, avait réalisé pareil exploit en octobre 2014 face à Guingamp, lors d’une victoire spectaculaire (7-2).

Une performance particulièrement rare dans l’histoire du championnat français. Seuls 17 joueurs ont réussi à inscrire cinq buts au cours d’un même match de Ligue 1. Sur les quatre dernières décennies, ils ne sont que deux à avoir accompli cet exploit.

Avec six buts en sept rencontres cette saison, Abdallah Sima confirme son efficacité et s’offre une performance historique qui restera longtemps dans les mémoires.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdallah Sima a marqué un quintuplé lors de la victoire du RC Lens face à Angers (5-2). - Il devient le premier à signer un quintuplé en Ligue 1 depuis Carlos Eduardo en octobre 2014 avec Nice face à Guingamp (7-2). - Seuls 17 joueurs ont réussi à inscrire cinq buts dans un même match de Ligue 1, et ils ne sont que deux sur les quatre dernières décennies.