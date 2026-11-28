Ligue 1 française : Abdallah Sima signe un retentissant quintuplé !
Abdallah Sima a vécu un après-midi exceptionnel ce samedi. L’attaquant sénégalais du RC Lens a signé un retentissant quintuplé lors de la victoire des Sang et Or sur la pelouse d’Angers (2-5).
L’international sénégalais a d’abord remis les deux équipes à égalité à la 43e minute, permettant à Lens de rejoindre les vestiaires sur une note positive. Au retour de la pause, alors qu’El Ouazzani avait redonné l’avantage aux Angevins dès la 48e minute, Sima a de nouveau égalisé à la 64e minute.
Mais l’attaquant de 25 ans ne s’est pas arrêté là. En pleine réussite, il a inscrit un troisième but à la 70e minute, un 4e à la 76e , avant de compléter son festival six minutes plus tard (76e), scellant ainsi le succès lensois. Une grosse performance pour l’attaquant sénégalais qui confirme sa forme du moment.
HISTORY MADE! 🇸🇳 Abdallah Sima joins Carlos Eduardo as the only two players to score five goals in a single Ligue 1 match in the last 40 years! 💥 https://t.co/iaY3UzjCpQ
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG)
Commentaires (2)
Bravo Gaïndé 😂😂😂
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