Ligue 1 française : Boulaye Dia inénarrable !
L’international sénégalais Boulaye Dia a visiblement fait le bon choix en retrouvant la Ligue 1 française. Depuis son retour dans l’Hexagone, l’attaquant du Stade Rennais enchaîne les performances convaincantes et les buts.
Ce dimanche, lors de la 11e journée du championnat, le Sénégalais a une nouvelle fois fait parler son efficacité. Il a permis aux Rennais de repartir de Lorient avec le point du match nul (1-1) après avoir ouvert le score à la 27e mn. Avec cette nouvelle réalisation, Boulaye Dia porte son total à 5 buts en championnat cette saison, confirmant ainsi son excellent début d’exercice.
Pour rappel, l’attaquant sénégalais s’était également illustré avec les Lions lors de la victoire face au Soudan (4-1), en inscrivant le deuxième but du Sénégal lors des qualifications à la CAN-2027.
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