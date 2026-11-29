Sport

Auteur: AFP

Ligue 1: le Paris SG s'échappe, Lens se réveille

Le Paris SG a fait le trou avec ses poursuivants grâce à sa victoire samedi face à Lorient (2-0), lors d'une 12e journée marquée par le réveil tonitruant de Lens avec un quintuplé de Sima face à Angers (5-2).

Après la défaite du Paris FC (2e) face à Brest vendredi (1-0), les hommes de Luis Enrique, qui restaient sur un nul face à la Roma en Ligue des champions (2-2), ont saisi l'occasion de distancer leur dauphin. Les voilà désormais leaders avec six longueurs (29 points) d'avance sur leur très proche voisin, à deux semaines d'un derby parisien qui sent déjà la poudre.

Un bijou de but de Mayulu d'une superbe frappe enroulée du gauche en première mi-temps, son quatrième but en six matches, et un autre de Dembélé en seconde période, ont suffi aux Parisiens pour signer l'une des plus belles séries de victoires en L1, leur neuvième de suite. Une statistique qui en dit long sur leur domination sur la L1.

Pour Lens, l'enjeu était tout autre. Et la sortie de Florian Thauvin après la défaite face à Leipzig (3-1) en Ligue des champions, qui avait exprimé sa frustration, a visiblement eu des vertus.

Abdallah Sima a entendu et répondu par un inédit quintuplé face à Angers (5-2), alors que Lens avait été mené par deux fois. Un exploit qui sonne avec fracas le réveil d'une équipe, 8e de L1, qui semblait en perdition avec trois défaites de rang.

- La belle opération niçoise -

Cela faisait douze ans que la L1 n'avait pas vu cela, le précédent quintuplé datant de 2014, lorsque le Brésilien Carlos Eduardo avait inscrit cinq buts contre Guingamp.

L'exploit lillois face au Bayern Munich en Ligue des champions (2-1) en revanche n'a lui pas eu les répercussions attendues. Poussifs, les Lillois ne sont pas parvenus à surfer sur ce succès, en s'inclinant face au Mans (2-1), et ratent une belle occasion, scotchés au pied du podium (4e).

Sans bruit, Nice réalise une percée improbable si on se réfère à son très laborieux début de saison. Désormais 6e grâce à leur victoire face à Troyes (4-1) et un triplé d'Elye Wahi, Nice n'est qu'à une longueur du podium. L'attaquant niçois rejoint Lassine Sinayoko au sommet des meilleurs buteurs de L1 (9 buts).

Strasbourg, qui n'avait engrangé qu'une petite victoire pour quatre défaites sur ses cinq derniers matches, s'est refait une petite santé en remontant à la 14e place après sa victoire face au Havre (3-1). Le sort des Normands, bons derniers, semble quasiment déjà scellé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Paris SG, leader avec 29 points, compte six points d'avance sur le Paris FC après sa victoire 2-0 face à Lorient. - Lens s'est réveillé avec un quintuplé d'Abdallah Sima lors de sa victoire 5-2 face à Angers. - Nice, 6e grâce à sa victoire 4-1 face à Troyes et un triplé d'Elye Wahi, n'est qu'à une longueur du podium.