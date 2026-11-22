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Auteur: Babacar SÈNE (correspondant) Saint-Louis

Ligue 1 sénégalaise : La Linguère chute à domicile face à l’AS Pikine

La Linguère de Saint-Louis a concédé sa première défaite de la saison à domicile. En quête de relance après son match nul face à Teungueth FC (1-1), les hommes d’Amara Traoré se sont inclinés ce dimanche au stade Mawade Wade devant l’AS Pikine (0-1). L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 30e mn par le latéral gauche de l’AS Pikine, Mbaye Niang sur coup franc.

Menée, la Linguère a davantage compliqué sa tâche avec l’expulsion de son attaquant Pape Amadou Diop (37e mn) pour jeu dangereux.

En seconde période, profitant de leur supériorité numérique, les Pikinois se sont procuré plusieurs occasions de faire le break, mais ont manqué de réalisme devant les buts.

Comme la saison dernière, l’AS Pikine repart de Saint-Louis avec les trois points, confirmant ainsi sa bonne habitude face à la Linguère sur la pelouse du stade Mawade Wade.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Linguère de Saint-Louis s'est inclinée 0-1 à domicile face à l'AS Pikine au stade Mawade Wade. - L'unique but a été inscrit à la 30e minute par Mbaye Niang sur coup franc. - Pape Amadou Diop a été expulsé à la 37e minute pour jeu dangereux.