Sport

Auteur: Babacar SENE (correspondant) Saint-Louis

Ligue 1 sénégalaise : La Linguère décroche sa première victoire de la saison

La Linguère de Saint-Louis tient enfin sa première victoire de la saison. Opposés au Casa Sports à domicile, les Samba Linguère se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) par Mamadou Diop à la 44e mn. L’attaquant saint-louisien a profité d’une erreur du gardien du Casa Sports, Moustapha Diatta, pour pousser le ballon dans les filets désertés.

Un succès précieux pour le club de la vieille ville, qui devrait lui permettre de retrouver un peu de confiance avant deux nouvelles échéances à domicile. La Linguère recevra en effet Teungueth FC jeudi prochain, dans le cadre du match en retard de la 2e journée, avant d’accueillir l’AS Pikine pour le compte de la 6e journée.