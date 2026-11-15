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Ligue 2 (5e journée) : Guelwaars caracole en tête, l’AS Kaffrine sombre

Auteur: BABACAR SENE

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Ligue 2 (5e journée) : Guelwaars caracole en tête, l’AS Kaffrine sombre

Ligue 2 (5e journée) : Guelwaars caracole en tête, l’AS Kaffrine sombre

En signant une cinquième victoire consécutive, Guelwaars de Fatick confirme son excellent début de saison et consolide sa place de leader. Les Princes ont remporté le derby du Sine-Saloum face à leur voisin de l’AS Saloum (1-0), portant ainsi leur total à 15 pts.

Derrière le leader, le Jamono de Fatick (13 pts) conserve sa 2e place. Le club du Sine a enchaîné une deuxième victoire consécutive en allant s’imposer sur la pelouse de l’AS Kaffrine (2-1). Une nouvelle défaite qui enfonce davantage les Kaffrinois, battus pour la quatrième fois en cinq journées.

Dans le haut du classement, Amitié FC (3e, 9 pts) a également réalisé une bonne opération en dominant Teranga SC (3-1). De leur côté, l’AS Douanes et l’ASFA se sont neutralisées (0-0) dans le choc entre les frères d’armes.

En déplacement à Dakar, l’AS Bambey a décroché une précieuse victoire face à Oslo FA (1-0). Un succès qui permet aux Bambeyois d'occuper la 4e place avec 8 pts.

Dans le duel entre formations dakaroises, le DUC et le Dakar FC se sont quittés sur un match nul (1-1).

La 5e journée prendra fin ce lundi avec les rencontres Niary Tally-Sonacos et AS Cambérène-Port.

Résultats 5e journée

AS Kaffrine - Jamono Fatick 1-2

AS Douanes - ASFA 0-0

DUC - Dakar FC 1-1

Amitié FC - Teranga FC 3-1

Oslo F.A - AS Bambey 0-1

AS Saloum - Guelwaars 0-1

Lundi

Niary Tally - Sonacos

AS Cambérène / Port

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Guelwaars de Fatick a remporté le derby face à l'AS Saloum (1-0) et signe une cinquième victoire consécutive, consolidant sa place de leader avec 15 pts. - Le Jamono de Fatick (13 pts) conserve sa 2e place après sa victoire sur l'AS Kaffrine (2-1), qui subit sa quatrième défaite en cinq journées. - L'AS Bambey s'est imposée face à Oslo FA (1-0) et occupe la 4e place avec 8 pts.
Auteur: BABACAR SENE
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