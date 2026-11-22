Ligue 2 (6e journée) : Le Jamono freine les Guelwaars, la Sonacos enchaîne, l’AS Kaffrine s'enfonce
Le derby du Sine entre les Guelwaars de Fatick, leaders du championnat avant la 6e journée, et le Jamono Fatick, leur dauphin, constituait l’affiche phare du week-end en Ligue 2. Au terme de cette confrontation, le Jamono a pris le dessus sur son rival 2-0 et s’empare de la 1re place avec 16 pts. Il devance désormais son adversaire du jour d’un point.
Dans le haut du classement, le Port a également réalisé une bonne opération en dominant le DUC (1-0). Ce succès permet aux Portuaires de se hisser à la 3e place avec 12 pts.
À domicile, l’AS Bambey n’a pas fait dans la dentelle face à Amitié FC, largement battu (3-0). Une victoire convaincante qui propulse les Baol-Baol à la 4e place avec 11 pts.
Au stade Ely Manel Fall, la Sonacos a pris le meilleur sur l’AS Kaffrine (1-0). Cette deuxième victoire consécutive propulse les Diourbelois à la 5e place avec 10 pts. En revanche, l’AS Kaffrine (16e, 1 pt) enregistre sa cinquième défaite en six journées et s’enfonce dans les profondeurs du classement.
Au stade Djaguily Bagayokho, l’AS Douanes a également assuré l’essentiel en dominant Niary Tally (2-0).
La 6e journée se poursuit ce lundi avec l’opposition entre le Dakar FC et l’AS Saloum, avant de s’achever mardi avec les rencontres ASFA-Oslo F.A et Teranga SC-AS Cambérène.
Résultats 6e journée
Sonacos - AS Kaffrine 1-0
Guelwaars Fatick - Jamono Fatick 0-2
AS Douanes - Niary Tally 2-0
Port - DUC 1-0
AS Bambey - Amitié FC 3-0
Lundi 23 novembre 2026
Dakar FC - AS Saloum
Mardi 24 novembre
ASFA - Oslo F.A
Teranga SC - AS Cambérène
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