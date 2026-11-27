Ligue 2 : Jamono veut conforter son fauteuil de leader, Dakar FC-ASFA, le duel des promus à Yoff
La 7e journée du championnat de Ligue 2 sénégalaise s’annonce animée avec plusieurs affiches intéressantes. Le leader Jamono de Fatick entend poursuivre sa dynamique pour consolider sa position, tandis que Dakar FC et l’ASFA, les deux promus, se retrouvent dans un duel qui promet.
Le Jamono de Fatick, en tête avec 16 pts, reçoit Teranga SC (12e, 6 pts). Fort de ses dernières performances, le club fatickois vise un nouveau succès pour conforter son fauteuil de leader et poursuivre sa marche en avant.
Dans le même temps, le 12e, Guelwaars (15 pts), rend visite à l’AS Kaffrine, lanterne rouge avec un seul point. Une occasion pour le dauphin de maintenir la pression sur le leader.
Parmi les rencontres de cette journée, le déplacement de Port chez NGB sera à suivre. Les Portuaires, (3e, 12 pts), restent sur deux victoires consécutives et comptent poursuivre leur belle série. En face, les Galactiques de NGB (15e, 4 pts) sont en difficulté depuis le début de la saison. Avec une seule victoire au compteur, ils devront réagir pour sortir de la zone dangereuse.
Au stade municipal de Ngor, le DUC accueille la Sonacos de Diourbel dans un duel aux enjeux opposés. Les Étudiants, 14e avec 4 pts, peinent à trouver leur rythme. La Sonacos, 5e avec 10 pts, arrive avec plus de confiance, portée par deux victoires consécutives, et ambitionne de poursuivre son ascension au classement.
Au stade municipal de Yoff, le Dakar FC (9e, 7 pts) croise l’ASFA (13e, 4 pts). Cette confrontation entre deux équipes fraîchement promues sera l’occasion pour chacune de confirmer ses ambitions et de prendre ses distances avec les premières places de la zone de relégation.
Oslo FA, 13e (6 pts), reçoit l’AS Douanes, 6e avec 9 pts. Les Académiciens traversent une mauvaise passe avec quatre défaites consécutives. Face aux Gabelous, qui souhaitent se rapprocher du haut du tableau, Oslo devra sortir le grand jeu pour renouer avec les résultats positifs.
L’AS Cambérène (9e,9 pts), de son côté, accueille Amitié FC de Thiès (8e, 9 pts). Après leur victoire face à Teranga SC (1-0), les Cambérènois tenteront de confirmer devant leur public. Amitié FC arrive pour sa part après une lourde défaite à Bambey (3-0) et cherchera à se relancer.
Enfin, au stade Lamine Guèye de Kaolack, l’AS Saloum (7e, 9 pts) reçoit l’AS Bambey (4e, 11 pts). Cette affiche entre deux formations ambitieuses pourrait peser dans la course au podium, dans un championnat où les écarts restent encore relativement serrés.
Programme 7e journée
Vendredi 27 novembre à 16 h 30
Stade Djaguily Bagayokho
Niary Tally - Port
Stade municipal Yoff
Dakar FC - ASFA
Stade municipal Ngor
DUC - Sonacos
Dimanche 29 novembre à 16 h30
Stade El Hadji Babacar Gaye
AS Kaffrine - Guelwaars
Stade Massène Sène
Jamono Fatick - Teranga SC
Stade Lamine Guèye
AS Saloum - AS Bambey
Stade municipal de Yoff
Oslo FA - AS Douanes
Lundi 30 novembre à 16 h 30
Stade municipal de Yoff
AS Cambérène - Amitié FC
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