Ligue 2 : l’ASFA domine Oslo FA et décroche sa deuxième victoire de la saison
La 6e journée de Ligue 2 a pris fin ce mardi avec deux rencontres au programme. Au stade municipal de Ngor, l’Association des Forces armées (ASFA) a signé sa deuxième victoire de la saison en s’imposant face à Oslo FA (3-2).
Un succès précieux qui permet aux militaires de remonter à la 10e place du classement avec 8 points.
Dans l’autre rencontre, l’AS Cambérène a pris le meilleur sur Teranga SC (1-0). Une victoire importante pour le club lébou, qui grimpe à la 9e place avec 9 points.
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