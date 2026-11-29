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Auteur: Babacar SENE

Ligue 2 : Le Jamono garde la première place, le Port enchaîne une troisième victoire

La 7e journée de Ligue 2 s’est disputée ce week-end avec plusieurs résultats marquants. À domicile, le Jamono de Fatick a été accroché par Teranga SC (1-1). Malgré ce partage des points, le Jamono (16 pts) conserve la tête du classement, avec une longueur d’avance sur Guelwaars (15 pts), tenu en échec par l’AS Kaffrine (0-0) lors de son déplacement.

Dans le haut du tableau, le Port poursuit sa belle dynamique. Les Portuaires ont enchaîné une troisième victoire consécutive en s’imposant face à Niary Tally (4-3). Un succès qui leur permet de grimper à la 3e place avec 12 pts.

Au stade municipal de Yoff, l’AS Douanes s’est relancée en dominant Oslo FA (1-0). Cette victoire permet aux Gabelous de se hisser à la 5e place avec 12 pts.

Dans le duel des promus, le Dakar FC a pris le dessus sur l’ASFA (1-0). De son côté, en déplacement à Dakar, la Sonacos de Diourbel a décroché un bon point face au DUC (1-1).

Niary Tally - Port 3-4

Dakar FC - ASFA 1-0

AS Kaffrine - Guelwaars 0-0

AS Saloum - AS Bambey 0-0

DUC - Sonacos 1-1

Jamono Fatick - Teranga SC 1-1

Oslo FA - AS Douanes 0-1

Lundi 30 novembre

AS Cambérène - Amitié FC

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Jamono de Fatick, tenu en échec par Teranga SC (1-1), conserve la tête de la Ligue 2 avec 16 points, une longueur devant Guelwaars (15 pts). - Le Port enchaîne une troisième victoire consécutive face à Niary Tally (4-3) et grimpe à la 3e place avec 12 points. - L'AS Douanes s'impose face à Oslo FA (1-0) et se hisse à la 5e place avec 12 points.