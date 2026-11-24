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Auteur: Babacar SENE

Ligue des Champions : Aston Villa de Jackson tombe à Istanbul, le Real Madrid leader provisoire

La Ligue des champions a entamé ce mardi sa cinquième journée avec neuf rencontres au programme. Parmi les affiches de la soirée, Aston Villa de Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye se déplaçait en Turquie pour affronter Galatasaray d’Ismaïl Jakobs. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Turcs, vainqueurs sur le score de 1-0.

Il s’agit de la troisième victoire des partenaires d’Ismaïl Jakobs, titulaire au coup d’envoi, dans cette compétition. De leur côté, les Villans de Nicolas Jackson, également titulaire, et d’Ibrahim Mbaye, entré en jeu à la 66e minute, concèdent leur deuxième défaite en cinq journées.

En déplacement en Allemagne, Lens d’Abdallah Sima s’est incliné face au RB Leipzig (3-1). L’attaquant sénégalais, auteur d’une bonne première période, a cédé sa place à la 65e minute.

Au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid a largement dominé le PSV Eindhoven (5-1). Portés par leurs stars, les Madrilènes ont notamment pu compter sur Kylian Mbappé, auteur d’un doublé (64e et 84e), Jude Bellingham, buteur à la 60e minute, et Vinicius Junior, également buteur à la 87e. Bellingham s’est aussi illustré avec une passe décisive sur le but de Vinicius. Ce large succès permet aux hommes de José Mourinho de s’emparer provisoirement de la première place du classement avec 15 points.

Dans le choc européen de la soirée, Arsenal (5e, 11 points) a été tenu en échec par Dortmund (1-1). De son côté, Côme, sans Assane Diao, s’est imposé à domicile face à l’AEK Athènes (1-0). Grâce à ce succès, le club italien grimpe provisoirement à la troisième place avec 12 points.

À l’Etihad Stadium, Manchester City d’Iliman Ndiaye a été accroché par Naples (2-2). Entré en jeu à la 63e minute, l’attaquant sénégalais s’est illustré en délivrant une passe décisive à Rayan Cherki, auteur du but égalisateur à la 86e minute.

En Norvège, Bodø/Glimt a pris le dessus sur le LASK (1-0). Dans le duel entre deux équipes mal classées, Porto est allé s’imposer sur la pelouse de Feyenoord (1-0). Enfin, à Bratislava, le Slovan s’est incliné face au Betis Séville (0-2). Il s’agit de la cinquième défaite consécutive des hommes du technicien ivoirien Yaya Touré.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aston Villa de Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye s'est incliné 1-0 face à Galatasaray d'Ismaïl Jakobs à Istanbul. - Lens d'Abdallah Sima a perdu 3-1 face au RB Leipzig en Allemagne. - Le Real Madrid a dominé le PSV Eindhoven 5-1 et prend provisoirement la première place avec 15 points.