Sport

Auteur: Babacar SENE

Ligue des champions CAF : les cadors maghrébins frappent fort d’entrée

La première journée de la Ligue des champions de la CAF a débuté ce samedi avec plusieurs résultats favorables aux clubs maghrébins, qui ont réussi leur entrée en lice dans la compétition.

Vainqueur du trophée lors de la saison 2024-2025, Pyramids FC d’Égypte a lancé sa campagne par une victoire face au Maghreb de Fès (2-0). Grâce à ce succès, le club égyptien s’empare provisoirement de la première place du groupe D, en attendant la rencontre entre Al Hilal Omdurman et Horoya AC.

Dans le groupe B, Zamalek a également bien démarré en s’imposant face au Club Africain de Tunisie (1-0). Une entrée en matière réussie pour la formation égyptienne, qui prend ses premiers points dans la course à la qualification.

Dans l’autre rencontre de cette poule, le MC Alger est allé chercher une précieuse victoire sur la pelouse des Young Africans (1-0), confirmant ainsi les ambitions du club algérien dans cette édition.

Le groupe A a aussi été marqué par la performance de l’Espérance sportive de Tunis. Les Tunisiens ont largement dominé Wiliete (3-0) et prennent un bon départ. Dans l’autre match de cette poule, le Petro de Luanda (Angola) accueille le FC Nouadhibou (Mauritanie).

Les premières rencontres de cette journée placent ainsi plusieurs formations maghrébines sur de bons rails, même si la suite de la phase de groupes promet encore de belles batailles. La première journée se poursuit ce dimanche avec d’autres rencontres.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Pyramids FC bat le Maghreb de Fès 2-0 et prend provisoirement la tête du groupe D. - Zamalek s'impose 1-0 face au Club Africain et le MC Alger gagne 1-0 chez les Young Africans dans le groupe B. - L'Espérance de Tunis domine Wiliete 3-0 dans le groupe A.